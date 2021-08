Ed Sheeran da el primer paso hacia la Super Bowl

Ed Sheeran ya tiene fecha para su regreso a los escenarios ante miles de espectadores. El músico británico ha confirmado que el próximo 9 de septiembre será el encargado de brindar el espectáculo en la ceremonia inaugural de la temporada.

Será en el Julian B. Lane Riverfront Park en Tampa (Florida, Estados Unidos) en la jornada que dará el pistoletazo de salida a la temporada en la NFl. Es el primer paso que el músico británico da hacia la Super Bowl.

Aunque faltan muchos meses para el espectáculo del descanso, el inglés presenta así su candidatura a convertirse en la gran estrella que entretenga a millones de espectadores de todo el mundo en febrero de 2022.

Hasta ahora Ed Sheeran había ofrecido varios shows sin público o en platós de televisión pero ninguno en un gran estadio ante una gran audiencia. Una parte de la presentación se podrá ver tanto en la NBC como en los canales de la NFL tanto en televisión como online y en las redes sociales.

El cantante británico ha mostrado las camisetas de los Dallas Cowboys y de los Tampa Bay Buccaneers que abrirán el campeonato con un divertido vídeo en el que anuncia su primera actuación tras el lanzamiento de Bad habits.

Hasta finales de año no se conocerá el nombre del artista que se convertirá en la estrella del espectáculo de la Super Bowl pero desde luego Ed Sheeran ya ha presentado su candidatura además de estar de promoción con su nuevo proyecto musical para entonces. ¿Se llevará a Taylor Swift al directo?

Ed Sheeran ha estado muy vinculado en las últimas semanas al deporte. Primero con sus directos para la selección inglesa en la Eurocopa y posteriormente con su patrocinio del Ipswich Town que desveló el nombre de sus dos futuros discos que completarán la pentalogía: Minus y Equal.

Después de convertirse en el patrocinador el británico es el nuevo fichaje del conjunto para esta próxima temporada y figura con el número 17. Aunque la cosa no va porque salga al terreno de juego sino con su apoyo desde la grada y desde la chequera.

"Cuando el Ipswich me lo hizo saber la idea que tenían pensé que era una broma, pero me encanta. Creo que va a ser una temporada increíble y me siento orgulloso de poder formar parte de ella. Espero que este dorsal sea solo honorífico, porque quiero vernos ascender y eso no va a suceder si estoy jugando" explicó a The Sun.