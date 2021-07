Ed Sheeran estuvo a punto de dejar la música para siempre

Siempre hemos dicho que Ed Sheeran es una constante fuente de titulares de lo más atractivos. Y su posible retirada definitiva de la música ha sido el último que nos ha regalado tras una entrevista para SiriusXM en la que ha explicado todo el complicado proceso que ha vivido en los últimos años entre su vida familiar y su vida profesional.

El solista inglés reconoció durante la entrevista que a sus 28 años se encontró habiendo realizado una brutal gira con la que recaudó centenares de millones de dólares y después de haber vendido más de 22 millones de copias de sus trabajos musicales.

En ese periodo de descanso, reflexión, desconexión... Ed Sheeran formó su familia y el pensamiento de dejar a un lado la música se le empezó a pasar por la mente: "Dejé de hacer música durante un tiempo. Y la música lo era todo para mí como persona. Luego tuve a mi hija y me dije: 'Bien, eso es todo. Este soy yo. Probablemente sólo voy a ser padre. No voy a tocar más música'. Me sentía triste y sin propósitos aunque dedicaba todo mi tiempo y mi esfuerzo en ser un buen padre".

Una decisión que pudo haber cambiado la historia de la música británica de la última década en la que el intérprete se ha convertido en uno de los artistas de mayor éxito y de mayor reconocimiento a nivel mundial. Pero por fortuna para todos, incluida su pequeña Lyra, la música de papá Ed seguirá sonando.

"De repente me dije: ¿es más importante que mi hija crezca sabiendo que sus padres tienen una ética de trabajo, ¿no? Y que sepa que sus padres adoran trabajar duro y adoran el proceso creativo y sus trabajos. Es mejor ver eso que técnicamente ver a un padre desempleado" explicó el cantante y compositor.

"Poco a poco volví a la música de esa manera y el proceso creativo empezó a fluir de nuevo pero fue un periodo de tiempo largo en el que todo parecía que no tenía sentido. Para mí el éxito no se mide en ventas de discos o de entradas para conciertos. Para mí, el éxito está más relacionado con que las canciones sean buenas y las disfrute con mis propios ojos. Siempre hay una gran expectación en torno a ti. Y muchas veces en la familia te dicen 'el siguiente álbum va a ser incluso más grande aún'. Sé que lo dicen para apoyarme pero a veces puede que no sea así y sea sólo un álbum. Puede que la carrera musical de un artista sea subir y bajar en lugar de siempre subiendo" concluyó Ed Sheeran.