Ed Sheeran y Taylor Swift, otra vez pareja musical 10 años después

La amistad de Taylor Swift y Ed Sheeran es una de las más auténticas y sinceras de la industria del pop. Desde hace años, la estadounidense y el británico son BFF musical y no musicalmente hablando. Y pese a que hacía una década que no disfrutábamos de la unión de sus talentos, el próximo 19 de noviembre lo podremos volver a hacer.

Porque Taylor Swift ha desvelado el listado completo de canciones de Red (Taylor's version). En el proceso de regrabación del disco que publicó en 2012 con el que está intentando recuperar los derechos de sus canciones, la intérprete ha contado con la inestimable colaboración del músico pese a que también estaba trabajando en sus próximos dos discos.

De hecho, como ya os conté, Ed Sheeran ya confirmó que la nueva versión de Everything has changed ya estaba grabada desde meses atrás. Pero la canción original que apareció 9 años atrás no es su única colaboración en este proyecto.

El británico ya nos dejó algunas pistas durante nuestra entrevista en LOS40 con él: "He estado hablando mucho con Taylor tanto de la vida como de música" explicaba el cantante. Y eso parece que incluía las sesiones de grabación de uno de los hits que incluirá Red (Taylor's version) además de una nueva sorpresa llamada Run.

Esta nueva canción formará parte del listado de 30 canciones con nuevo formato que Taylor Swift presentará el próximo 19 de noviembre cuando vea la luz Red (Taylor's version). Será el segundo disco de este estilo que presente en 2021 después de lanzar a comienzos de año Fearless (Taylor's version).

"Sé que algunos de vosotros creisteis que se trataba de resolver un crucigrama y os disteis cuenta de que no había una respuesta única PERO... jugasteis muy bien. Enhorabuena amigxs, adivinasteis los títulos y los artistas invitados en Red (mi versión). Las canciones del cofre incluirán a Chris Stapleton, Proebe Bridgers, Mark Foster y la primera canción que he escrito junto a Ed Sheeran desde que nos conocimos en 2012. No puedo expresar la gratitud suficiente para estos artistas por ayudarme a crear estas canciones. No puedo esperar a desempolvar nuestras mayores esperanzas y recuerdos. También haremos un montón de ellos nuevos ya que Red (Taylor's version) incluye muchas canciones que nunca antes habéis escuchado. Desde ahora, estaré haciendo la cuenta atrás y fotografiándolo todo en mi cabeza. En rojo ardiente" escribía Taylor Swift en sus redes sociales.

Este es el listado de canciones de Red (Taylor's version)