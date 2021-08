Kid Cudi y The Weeknd, en el nuevo disco de Kanye West

El nuevo disco de Kanye West, Donda, va camino de convertirse en uno de esos episodios repletos de leyendas en la historia de la música. Y no lo decimos solo porque el rapero haya conseguido juntar a grandes nombres de la industria en su nuevo proyecto sino porque un año después de su confirmación oficial, el álbum sigue sin ver la luz.

Desde julio del 2020, el estadounidense viene demorando constantemente un lanzamiento que parece que finalmente se producirá a mediados de este mes de agosto. Entonces, en medio de su posible candidatura a la presidencia de EE UU parecía lógico un retraso pero como digo, de eso hace ya un año.

Donda es el nuevo proyecto de Kanye West, el cual parece que estará formado por 12 canciones cuyos títulos desveló el músico a través de un pantallazo. Originalmente parece que el disco iba a tener 20 canciones pero Kanye habría decidido reducirlo. En ese primer listado aparecía Wash us in the blood junto a Travis Scott pero finalmente parece que no será así. Casi 40 minutos de rap y hip-hop en el que probablemente no faltarán las influencias del gospel al que tan vinculado está ahora mismo el solista.

Finalmente parece que las colaboraciones de este álbum, dedicado a su madre que falleció en 2007 debido a las complicaciones de una operación de cirugía estética, serán las de Kid Cudi y The Weeknd que convertirán este elepé en un imprescindible para muchos.

Donda recogerá el testigo de Jesus is King y Jesus is Born y millones de seguidores de Kanye West en todo el mundo están deseando poder escucharlo después de más de un año de retraso. Esta no será la primera vez que Kanye y Abel Tesfaye colaboren.

Ya lo hicieron en el tema FML que se incluyó en el disco The life of Pablo. Su nueva colaboración se llama Hurricane y contará también con la presencia de Lil Baby. Los rumores de las últimas semanas señalaban que Jay-Z también estaría presente en el disco pero no se ha confirmado el listado definitivo que ha cambiado en varias ocasiones.

En las últimas semanas varias ciudades de Estados Unidos han disfrutado de sesiones exclusivas de preescucha del disco pero de momento el resto de los mortales seguimos esperando a su estreno.