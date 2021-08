Billie Eilish habla del invitado más especial en una de sus últimas canciones

Billie Eilish sigue cosechando unos números de récord con Happier than ever, su álbum más reciente publicado hace apenas dos semanas. Canciones como Your power, NDA o sobre todo la que da nombre al disco se han colado de lleno entre las más escuchadas en todo el mundo. Son las canciones que la californiana ha lanzado como sencillos del disco, pero el resto de su tracklist también acumula varios millones de reproduciones en plataformas como Spotify.

De todas esas canciones que no han sido single (aún), hay una en especial que ha tomado la delantera frente al resto: Oxytocin. La quinta pista por orden de aparición en Happier than ever sorprendió especialmente por la base discotequera que Billie y su hermano FINNEAS incorporaron en ella. Pero hay un detalle que probablemente hubiese pasado desapercibido entre todas las personas que le han dado una escucha al álbum, de no ser porque la propia Billie Eilish lo ha dado a conocer.

Coincidiendo con una ronda de preguntas y respuestas realizada a través de sus historias de Instagram, un/a seguidor/a quiso saber cuál era "el sonido de fondo más extraño" de toda la lista de canciones. Para responder a esta duda, Billie compartió un fragmento de Oxytocin en el que, si afinamos el oído, podremos escuchar los ladridos de un cachorro. Se trata de Shark, el perrito que ella y su hermano adoptaron hace algo más de un año.

Billie Eilish ha revelado que el sonido más extraño que ha usado fueron los ladridos de su perro en "Oxytocin":



"Se sentó fuera de la ventana cuando estábamos grabando, todavía era un cachorro" pic.twitter.com/U924HcXLm1 — Billie Eilish Data (@dataeilish) August 10, 2021

La artista asegura que su mascota "solía sentarse frente a la ventana del estudio mientras grabábamos; justamente ladró en medio de una toma y la mantuvimos y repetimos". Así fue como los sonidos del pequeño Shark, que en ese momento aún "era un cachorro", quedaron integrados para siempre en el sonido de Oxytocin. Y no es la única canción en la que escuchamos sus ladridos, porque estos son todavía mucho más evidentes en el inicio del tema I didn't change my number.

La canción "más agotadora" del disco

Durante ese Q&A que Billie Eilish ha llevado a cabo, han sido muchas las revelaciones hechas sobre el disco y que no hubiéramos conocido de ninguna otra manera. Por ejemplo, que hubo dos canciones que se quedaron fuera de la lista definitiva de Happier than ever y que la cantante simplemente "no podía descifrar". Esos dos temas hubieran llevado por nombre What I wanna hear y Born blue, y quién sabe si algún día los podremos escuchar al margen del álbum.

Billie Eilish vía Instagram stories.



PREGUNTA: "¿Hay alguna canción que no haya aparecido en el álbum?"



BILLIE: pic.twitter.com/oYVC2p8g8v — Billie Eilish Data (@dataeilish) August 10, 2021

Por otro lado, la artista ha sorprendido al desvelar cuál ha sido la canción que le ha producido "un mayor esfuerzo mental o físico". Y no es otra que Getting older, el tema que abre el disco, y en el que Billie reflexiona sobre toda la experiencia que ha conseguido desde sus inicios en la industria, cuando tan solo era una adolescente.

Un período de madurez que hemos vivido a través de su música y que ha alcanzado su cima, al menos por ahora, con la publicación de Happier than ever.