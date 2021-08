Beyoncé tiene nueva música preparada: “Llevo un año y medio en el estudio”

Si hay algo que le gusta más a un fan de Beyoncé que Beyoncé es la música de Beyoncé. De este modo, los seguidores y seguidoras de la estrella estadounidense están de enhorabuena. La diva ha anunciado que tiene nueva música en la recámara y que pronto saldrá a la luz.

El último trabajo que lanzó la cantante fue The Gift en 2020, inspirado en la historia de El Rey León donde apostó fuertemente por la parte visual. Una auténtica proeza que enamoró a sus fans.

Ahora, lejos de relajarse, la cantante ha asegurado en una entrevista para la revista estadounidense Harper’s Bazaar que lleva más de un año trabajando en nuevas canciones:

“Con todo el aislamiento y la injusticia del último año, creo que todos estamos listos para escapar, viajar, amar y reír de nuevo. Siento que está surgiendo un renacimiento, y quiero formar parte de alimentar esa evasión de cualquier manera posible. Llevo un año y medio en el estudio”.

La cantante ha continuado explicando que le lleva mucho tiempo decidirse por una melodía hasta que la encuentra: “Un estribillo puede tener hasta 200 armonías apiladas. Aun así, no hay nada como la cantidad de amor, pasión y curación que siento en el estudio de grabación. Después de 31 años, es tan emocionante como cuando tenía nueve años. Sí, ¡la música está llegando!”

Los 40 de Beyoncé

La cantante cumple 40 primaveras el próximo 4 de septiembre. La revista estadounidense ha repasado con ella lo que han supuesto las décadas de su vida.

Cuando el periodista le ha preguntado lo que espera de los próximos diez años que tiene por delante, la estrella ha sido sincera:

“Mi deseo es que mis 40 años sean divertidos y estén llenos de libertad. Quiero sentir la misma libertad que siento en el escenario cada día de mi vida. Quiero explorar aspectos de mí misma que no he tenido tiempo de descubrir y disfrutar de mi marido y mis hijos. Quiero viajar sin trabajar. Quiero que esta próxima década sea de celebración, de alegría y de dar y recibir amor”.

Además, Beyoncé se ha sincerado sobre algunas de las consecuencias que ha sufrido debido al estrés y la presión de su carrera. Aunque ahora reconoce que siempre da prioridad a su salud, hubo una época en la que no era así. La artista confiesa que ha sufrido insomnio durante las giras, estrés que ha perjudicado a su pelo y su piel y dietas que ni ella misma entendía.

Ahora la diva escucha a su cuerpo y le da lo que necesita: “Mi salud, la forma en que me siento al despertarme por la mañana, mi tranquilidad, el número de veces que sonrío, lo que le doy a mi mente y a mi cuerpo... esas son las cosas en las que me he centrado. La salud mental también es autocuidado…”.

Sin duda, Beyoncé va a empezar su nueva década por todo lo alto. Y nos morimos de ganas de escuchar todo lo que tiene preparado para esta nueva etapa suya.