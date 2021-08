Rauw Alejandro sigue fiel al sonido ochentero en ‘Desenfocao’: ¡mira el vídeo y la letra!

En pleno agosto y a falta de un mes escaso para el final del verano, ahora sí podemos decir alto y claro que Todo de ti es la gran vencedora en el ránking de canciones en esta época del año 2021. El puertorriqueño Rauw Alejandro arriesgó con un claro cambio en su música, pasando del dembow y los sonidos urbanos a una corriente ochentera a la que tantxs artistas se han sumado en los últimos tiempos. Y vaya que si ha gustado entre el público esta fusión de estilos.

Después del exitazo de ese tema, que ya ha sido número 1 de LOS40 durante 2 semanas consecutivas este verano (y podría volver a conseguirlo con tus votos), Rauw ha dado luz verde a un nuevo sencillo dentro de Vice Versa, su último trabajo de estudio. Y sorpresa: vuelve a apostar por el sonido más retro, buscando replicar el triunfo de la canción que baila medio mundo desde hace unos meses.

Se trata de Desenfocao', una canción que sus seguidorxs estaban deseando poder escuchar como el siguiente single del disco. Y es que las opiniones al respecto han sido positivas de forma unánime. Para la gran mayoría, es la mejor canción de Vice Versa después de Todo de ti, y todxs ellxs siguen aplaudiendo al boricua por el riesgo que ha asumido al dejar temporalmente aparcado el reggaetón más puro para experimentar en un nuevo ámbito.

Para la producción de Desenfocao' no podía contar con otro aliado que no fuese Tainy, el maestro en las fusiones entre los sonidos urbano y disco. Una canción que nos transporta a ese momento en el que alguien se da cuenta de que quizá se haya pasado un poco con el alcohol (y algo más) hasta el punto de verlo todo borroso y difuminado. En esa situación, Rauw aprovecha para entrarle a esa persona por la que se moriría de vergüenza de otra forma, aunque no sale del todo bien. Ya lo dice también Enrique Iglesias en su apuesta para este verano: es mejor no pasarse de copas.

De la mano de su lanzamiento como sencillo ha venido también el videoclip oficial de la canción. A través de la pieza, Rauw Alejandro muestra las sensaciones de cierta confusión que se producen por consumir ese tipo de sustancias. Y es que el artista se encuentra fuera de sí completamente, por lo que podemos tomar la canción y su vídeo como un potente mensaje antidroga.

Y a ti, ¿qué te ha parecido lo nuevo de Rauw?