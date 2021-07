Enrique Iglesias vuelve por verano junto a Farruko en ‘Me pasé’: ¡mira el vídeo y la letra!

Te pido mil disculpas, es que mereces una explicación

No vale la pena terminar con nuestra relación

Por una noche de rumba, nos sorprendió la locura

No la agarre’ conmigo, tú sabe’ que todo’ tenemo’ la culpa (Blep)

La culpa fue del ron

De la cerveza y el Dom Perignon

Que echó a volar nuestra imaginación

Y de repente se nos olvidó

Y es que me pasé

Mе pasé de copas

Me fui a dormir contigo

Y me dеsperté con otra

Hace más de un mes

Juré que era la última vez (Farru)

Perdóname (Laramercy gang)

No lo vuelvo a hacer (Pri-yah-yah-yah, blep)

Pero mala mía, baby, creo que me ganó el alcohol

Despué’ de par de trago’, me los di y perdí el control (Yah-yah)

Y me dejé llevar por la música y la emoción

Se me salió ‘e las mano’ todo esta situación (Pum-pum-pum)

Pero yo quería contigo y terminé con ella

La comencé y llegaron más botella’

¿Qué culpa tengo yo que ella también sea bella?

Me mareó el humo ‘e la hookah y la champaña aquella

Y es que me pasé

Me pasé de copas

Me fui a dormir contigo (Tra, tra)

Y me desperté con otra (No, no, no, no)

Hace más de un mes (Mes)

Juré que era la última vez (Eh, eh; Farru)

Perdóname (Eh-eh; tra, tra)

Y no lo vuelvo a hacer (No, no, no)

Y es que me pasé (Tra, tra)

Me pasé de copas (Pri-yah-yah)

Me fui a dormir contigo (Tra, tra)

Y me desperté con otra (No, no, no, no)

Hace más de un mes (Mes)

Juré que era la última vez (Pri-yah-yah-yah)

Perdóname (Eh-eh; blep)

No lo vuelvo a hacer

Wuh

Yeah

O-O-One love, one love

Enrique Iglesias

Fa-rru

La culpa fue del ron (Pum-pum-pum)

De la cerveza y el Dom Perignon

Que echó a volar nuestra imaginación

Y de repente se nos olvidó (Pri-yah-yah)

Y es que me pasé (Tra, tra)

Me pasé de copas (Tra, tra)

Me fui a dormir contigo (Tra, tra)

Y me desperté con otra (Pri-yah-yah)

Hace más de un mes

Juré que era la última vez

Perdóname

No lo vuelvo a hacer