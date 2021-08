Ibai Llanos consigue la primera entrevista de Leo Messi en Twitch en su presentación con el PSG

Ibai Llanos está en el mejor momento de su carrera profesional como streamer. El vasco, que acumula más de 7 millones de seguidores y 40.000 suscriptores en su canal de Twitch ha viajado hasta París para entrevistar al futbolista Lionel Messi en el césped del Campo de los Príncipes, el estadio del París Saint-Germain y emitirlo en directo.

El streamer, que conoció en persona al exfutbolista del Barça en la fiesta de despedida que este organizó para decir adiós a la ciudad que le ha visto crecer gracias a una sorpresa organizada por el 'Kun' Agüero, ha anunciado en sus redes sociales que a partir de las 13:00 horas emitiría una "charla informal" en directo con el argentino que supondría la primera aparición de este en Twitch y así lo ha hecho y así mismo lo ha hecho.

Ibai, su compañero Ander y otros miembros de equipo se han sumado al resto de prensa que ha hecho las primeras entrevistas a Messi después de que este fuese presentado oficialmente como nuevo jugador del PSG y han querido emitirlo en directo para que sus seguidores pudiesen disfrutar también de la experiencia.

Messi habló mano a mano con @IbaiLlanos en su canal de Twitch y se lo notó preocupado... ¡POR LA CANTIDAD DE GENTE QUE LO ESTABA VIENDO EN VIVO! pic.twitter.com/fuLe3gJMmH — SportsCenter (@SC_ESPN) August 11, 2021

La priemera aparaición de Messi en Twitch ha sido desde un campo de fútbol

Tras unos minutos hablando con el equipo de Leo Messi Ibai Llanos y sus compañeros han sido requeridos por el equipo de prensa del PSG que, al contrario que con el resto de medios, han pedido al streamer que se acercase hasta el túnel de los vestuarios para charlar con el futbolista de modo que argentino aunque ha roto la barrera que tenía con Twitch, lo ha heco desde uno de los lugares en los que se siente más cómodo: un campo de fútbol.

Allí, Ibai y Messi han compartido unos pocos minutos de charla en la que el deportista le ha explicado al streamer que está muy ilusionado y feliz con su llegada a París aunque se encuentra un poco fatigado por la mudnaza y los reiterados actos públicos que ha tenido en los últimos días. "Son días muy cansados porque nos llevan de un lado al otro sin parar. Pero estoy feliz también", le ha indicado el ya dorsal 30 del PSG.

Además, Ibai ha querido confirmar con Lionel que "no comió mucho" en la cena que el ex del FC Barcelona organizó para despedirse de sus compañeros, algo que sus seguidores no han dudado en comentar rápidamente en las redes y que durante los últimos días había sido objeto de un gran número de memes y bromas entre la comunidad de Twitch del vasco.

Por último, Ibai Llanos le ha pedido al astro que le firme dos camisetas con su nombre del PSG y este ha accedido amablemente. Eso sí, el streamer no había llevado el rotulador adecuado a París y ambos han protagonizado un momento un tanto cómico buscando con qué firmar la equipación que probablemente Ibai sorteará o regalará a sus seguidores. "Te falta fuerza Leo eh, estás cansado”, ha bromeado el creador de contenido con futbolista ya para acabar cuando por fin han encontrado un rotulador para que este impregnase su firma en las camisetas del PSG.

Miles de espectadores al instante

A los pocos minutos de anunciar que se encontraría con Messi en el campo del PSG el canal de Twitch de Ibai Llanos ya acumulaba 190.000 espectadores, una cifra que, conforme se ha acercado el momento en el futbolista les ha concedido unos minutos para charlar ha ido aumentando hasta superar las 300.000 personas viendo a Ibai y a Messi charlar en el túnel del vestuario del Campo de los Príncipes.

Ya ha "charlado" con Piqué, Sergio Ramos y Nicky Jam

Además de firmar la primera aparición de Leo Messi en Twitch gracias a su entrevista informal a pie de campo, el streamer ya ha conseguido sentar frente al ordenador para charlar con él en su canal a estrellas de fama mundial del nivel del cantante Nicky Jam, los futbolistas Sergio Ramos, Piqué, Andrés Iniesta, Bizarrap y Aitana entre muchos más.

Espero que os haya gustado. Esto es una locura. Mañana tenéis el vídeo en YouTube en máxima calidad.



Por cierto, ni soy periodista, ni quiero competir con la prensa, respeto mucho la profesión y tengo muchos amigos. Pero no puedo rechazar estas cosas si me invitan, ya lo siento. — Ibai (@IbaiLlanos) August 11, 2021

De esta manera, Ibai se está consolidando cada vez más como uno de los entrevistadores favoritos del público en internet. Eso sí, él siempre deja claro que lo que él realiza no son entrevistas periodísticas, sino charlas con gente interesante y esta vez lo ha vuelto a hacer tanto desde el propio streaming como con un mensaje que ha colgado en las resde al poco de finalizar su emisión.