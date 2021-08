Cardi B alucina con Anitta haciendo el reto viral de su hit con Normani, ‘Wild Side’

Cardi B nos tiene acostumbrados a ser realmente efusiva cuando expresa sus sentimientos en redes sociales. Esta vez no ha sido para menos, ya que mostró su reacción al ver a Anitta bailando al ritmo de Wild Side, la sensual canción de la rapera que lanzó junto a Normani.

El tema en cuestión salió hace tan solo unas semanas y su videoclip acumula más de 30 millones de visualizaciones. No es para nada extraño que se mueva por esas cifras, ya que contiene bailes adictivos, perfecto para aprenderse cada uno de sus pasos (o al menos intentarlo).

Precisamente va de eso el Wild Side Challenge, el reto que se ha puesto de moda en la red social que ya está en prácticamente todos los rincones de nuestras vidas: TikTok. El desafío consiste en moverse al son del tema al igual que Normani en el vídeo musical.

Han sido ya muchos y muchas valientes quienes se han lanzado a participar. De hecho, el número de veces que la composición ha sonado en dicha aplicación supera ampliamente los 15 millones (con el hashtag #WildSideChallenge), ¡una auténtica barbaridad! La sorpresa ha venido porque una de esas personas ha sido Anitta. Evidentemente, el resultado es una pasada:

Cardi B no ha tardado en reaccionar al vídeo de su compañera del año pasado en el tema Me Gusta. Como decimos, su respuesta ha estado a la altura de su comportamiento habitual en redes: OOMMMMGGG SHE SO GOOD (OH DIOS MÍO, ES MUY BUENA).

La rapera estadounidense está viviendo un 2021 de lo más exitoso, tanto en lo personal como en lo musical. La artista acaba de anunciar por todo lo alto que su segunda hija está en camino, mientras disfruta del éxito de su hit con Normani y prepara su feat al lado de Lizzo.

Por su parte, la cantante nacida en Rio de Janeiro le ha dado ritmo al verano con su colaboración junto a Fred de Palma (en una canción en la que se atreve con el italiano) y con su participación en la banda sonora de Fast and Furious 9.