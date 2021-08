María Isabel explica cómo la ansiedad la ha llevado a dejar la música

La cantante María Isabel anunció hace solo unos días a través de un comunicado oficial que dejaba la música temporalmente a causa de sus problemas de ansiedad y ahora, aprovechando que se encuentra en su casa de Huelva, ha querido dirigirse más personalmente a sus fans y darles algunos detalles más sobre su retirada.

La artista, que se ha servido de Instagram como plataforma para dirigirse a sus seguidores, ha explicado que en su carrera ha vivido dos etapas muy diferentes: la primera acompañada de sus padres y su hermano y la segunda, que empezó cuando se mudó a Madrid para relanzar su carrera desde allí, en solitario.

Y ha sido precisamente en esta última etapa cuando han empezado a surgirle los problemas que han derivado en su abandono temporal para "pensar, meditar y saber el camino a seguir". "Me fui a Madrid y empecé a coger miedos. Miedo de ir sola por la calle, de llegar a mi edificio y subir sola, de viajar en avión sola, de viajar en ave sola y de llegar a un hotel y estar sola", ha explicado la andaluza.

Maria Isabel ha querido hacer ver a sus fans que en el mundo de la música hay una cara que ellos no suelen ver y que implica viajar constantemente y estar a miles de kilómetros de la familia. "Yo estaba en los hoteles y me veía super pequeñita. Yo lo único que quería era salir de ese hotel y abrazar a mi madre. Me pasaba eso cada dos por tres", ha añadido.

Niega haber sufrido presiones y señala a la ansiedad

La artista ha querido dejar claro que, al contrario de lo que se ha especulado, no ha dado un paso al lado en su carrera musical por culpa de las presiones o el estrés. “Nada que ver. Sí he tenido épocas de estrés, de ahí la soriasis, pero no ha sido por presión. Nunca me he sentido presionada”, ha indicado.

La onubense ha explicado que la única verdad sobre su retirada es que le han nacido miedos que le derivan en ataques de ansiedad que le provocan taquicardias, flojera, visión borrosa y en definitiva la dejan muy débil y hacen que lo pase muy mal. “He tomado esta decisión porque no podía seguir pasándome eso y voy a tratarme”, ha añadido.

Además, María Isabel ha querido lanzar un alegato contra quienes no entienden que sufra de ansiedad que aunque a sus ojos, la artista lo tenga “todo”, para ella ese todo no es la fama ni el dinero. “Para mí todo es mi paz mental, mi tranquilidad y el estar bien. Para mí eso es todo. Tener a los míos bien y ya está. Lo demás ese superficial completamente”, ha defendido la artista.

Por último, la cantante ha querido tranquilizar a sus fans y les ha dicho que la mayor parte del tiempo se encuentra bien y que está dispuesta a darlo todo para superarlo para después, poder volver a darlo todo en le mundo de la música. Eso sí, por el momento, no tiene fecha de regreso. “Gracias por todo el apoyo porque para mí la música en 17 años me ha dado todo porque para mí es todo el poder ayudar a personas y que se sientan identificados con tus letras y que admiren lo que tú haces. La gente reconoce tu trabajo y tu esfuerzo y ese es el mayor regalo”, ha indicado la artista en modo de reconocimiento a quienes la han seguido durante todo este tiempo.