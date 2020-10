El cabreo de María Isabel por una parodia de Antes muerta que sencilla

María Isabel es una mujer que nunca deja indiferente a nadie. Eso quedó demostrado de sobra cuando conquistó el festival de Eurovisión Junior con su hit Antes muerta que sencilla. Con el paso de los años, la niña que conquistó los corazones de medio mundo se ha convertido en una mujer de fuertes convicciones. Para lo bueno y para lo menos bueno.

En este caso le ha tocado vivir una situación muy poco agradable al descubrir que su mayor éxito musical hasta la fecha había sido usado en una parodia con fines políticos. La artista andaluza no ha tardado ni 24 horas en lanzar un comunicado oficial intentando dejar claro su gran cabreo con la situación.

"Tengo que deciros que estoy sorprendida por el uso de mi canción Antes muerta que sencilla en una parodia musical Antes facha que chavista que han realizado Los Meconios, InfoVlogger y Liusivaya sin mi autorización. No sabía nada y por supuesto yo no tengo nada que ver con este asunto" empezaba la declaración de María Isabel en sus redes sociales.

"Los que me conocéis, sabéis que respeto la libertad de expresión, por supuesto, pero no comparto el mensaje político con el que se ha instrumentalizado mi canción. He comunicado a la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) este hecho para que estudien el caso y tomen las medidas legales contra la difusión de este vídeo sin mi autorización" concluía la solista.

No es la primera vez que los responsables de esta parodia ultraderechista utilizan canciones y contenidos protegidos por derechos de autor sin autorización. Habrá que esperar para ver si la SGAE lleva a juicio a los autores de esta broma de mal gusto a juzgar por la reacción de María Isabel.