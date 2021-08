‘Love tonight’ de Shouse: el significado de uno de los himnos dance del verano

Love tonight de Shouse se ha convertido, contra todo pronóstico, en uno de los grandes imprescindibles de la música en este verano de 2021 en toda Europa. Después de recomendártela como una de las grandes canciones dance para el calor, ahora es el momento de conocer toda su historia y la manera en que ha ascendido a la fama. Y hay muchos 'culpables': el confinamiento, el mismísimo David Guetta y, por supuesto, TikTok.

Antes de nada, vamos a conocer a los creadores de Love tonight. Porque aunque el tema lo protagoniza una gran cantidad de voces que se unen a coro en el estribillo, sus autores son realmente dos. Shouse es un dúo de productores afincados en Melbourne, Australia, y cuyos nombres de pila son Ed Service y Jack Madin. Comenzaron a trabajar juntos en 2015, y ya entonces empezaron a dar forma al concepto de lo que en última instancia se convertiría en su canción más reconocida.

Desde el principio han llevado por bandera el sonido underground, es decir, esa música y esos artistas que solo conocen unxs pocxs privilegiadxs y que no gozan del paraguas de una gran compañía discográfica. Por ello, tuvieron claro que las voces con las que contarían en Love tonight serían de cantantes australianos totalmente desconocidos para el público general. Artistas emergentes para los que Ed y Jack encontraron la manera de darse a conocer, aprovechando eso que dicen de que la unión hace la fuerza.

"Solidaridad durante un período de aislamiento"

Dado el exitazo que ha cosechado Shouse con Love tonight, una canción que vio la luz hace ya 4 añazos (en 2017), el propio dúo ha querido aclarar todas las dudas en cuanto al origen y la intención con la que crearon este tema. Para ello, han aprovechado su página web oficial y han incluido en ella un manifiesto a nombre de 'The House of Shouse'. Ya desde la primera línea aclaran que su definición de la composición no es otra que "el himno underground de amor para todo el planeta".

"Love tonight es una canción que llama a que estemos conectadxs y juntxs, uniendo al mundo en la solidaridad durante un período de aislamiento, y ahora en el amor extático durante un período de liberación", se puede leer en su declaración. Aseguran que "el espíritu" de ese himno al amor nació en su propio estudio, comparado con "una cápsula del tiempo hacia la era disco". Una nostalgia que también han sabido transmitir con el sonido de Love tonight.

Los productores aclaran también que en un principio no tenían la canción grabada, sino que se dedicaban simplemente a pincharla "en espectáculos locales alrededor de Melbourne". Ahí fue cuando le pidieron ayuda a unos cuantos músicos de la ciudad para hacer realidad la composición que todxs conocemos. Y ya consiguieron cierto éxito desde entonces: Europa del Este y Rusia, el Mediterráneo, los atardeceres caribeños de Tulum (México)... "Allí donde hubiese vibra, Love tonight formaría parte de la banda sonora".

"Una declaración de amor"

Pero no fue hasta el confinamiento provocado por la COVID-19 en 2020 cuando llegó el verdadero despegue de Love tonight. Y lo hizo desde abajo, a través del boca a boca y con mucha paciencia. "Reproducción tras reproducción, la canción pasó de la palabra al oído, y stream tras stream, se expandió por todo el planeta", dicen en su página web. Aprovechando su éxito emergente, otros productores de la talla de David Guetta han hecho su reinterpretación de Love tonight ayudando a hacer el fenómeno todavía más grande.

"Love tonight se ha convertido en muchísimas cosas para muchísima gente. Una declaración de amor durante un período de aislamiento. Una demostración de solidaridad. Un grito de fuerza colectiva". Pero no se queda todo en el confinamiento, porque es ahora en 2021 cuando la canción ha tocado techo de verdad. Y es que lo que un día fue el himno que unió a toda Europa desde la distancia de sus casas, se ha convertido actualmente en "un himno a la liberación". Una manera de celebrar que, poco a poco, vuelve la vida a las pistas de baile y la música en directo, y que "volvemos a juntarnos de nuevo".

La hemos escuchado ya en multitud de historias en Instagram. Y sí, TikTok también ha hecho de las suyas en el fenómeno Love tonight. Aunque es necesario aclarar que, por una vez y como ya hemos visto, la plataforma no ha sido la culpable de darnos a conocer el tema. Pero sí que ha puesto su granito de arena en la expansión de la canción, gracias a lxs tiktokers que lo están utilizando para volver a celebrar la vida y demostrar que la pesadilla de la COVID está cada día más cerca de terminar.