Laura Escanes se aleja por un tiempo de las redes: "No puedo fingir que soy fuerte siempre"

La influencer, streamer y empresaria Laura Escanes, que acumula más de 1,6 millones de seguidores en Instagram y 94.500 en Twitch, ha decidido retirarse temporalmente de las redes sociales por motivos de salud mental.

La catalana de 25 años, que está casada con el mediático presentador Risto Mejide y es madre de una hija de dos años, ha usado las redes sociales, un medio en el que habitualmente se siente cómoda para comunicarse con sus seguidores, para anunciar que durante "unas semanas" permanecerá apartada tanto de Instagram como de Twitch y Twitter.

"Voy a estar desconectada de redes unas semanas. Muchas cosas en muy poco tiempo y no puedo fingir que soy fuerte siempre. Os quiero", ha indicado la influencer a través de su cuenta de Twitter.

Voy a estar desconectada de redes unas semanas. Muchas cosas en muy poco tiempo y no puedo fingir que soy fuerte siempre. Os quiero❤️ — Laura Escanes (@LauraEscanes) August 10, 2021

Críticas a su maternidad y sus decisiones

La decisión de Laura Escanes llega después de que durante las últimas semanas haya recibido críticas en sus redes sociales por cosas tan personales como la ropa que utiliza para vestir a su hija o su decisión de casarse con el presentador Risto Mejide de 46 años y por lo tanto 21 años mayor que ella.

Respecto a esto último, además de ser preguntada en reiteradas ocasiones por sus seguidores, también se han hecho muchas bromas. El último ejemplo lo ha dejado el rapero Kaydy Cain, que hace solo unos días usó una imagen de la pareja para promocionar su signle Sugar Daddy. Esto podría haber molestado a Escanes, que, aunque en Twitter respondió con humor, en Instagram le comentó al marileño para pedrile que retirase su fotografía ya que no tenía permiso para subirla a su cuenta.

Oye ya que usas mis fotos para la promo, invita a algo https://t.co/5Bs7ZucQ9r — Laura Escanes (@LauraEscanes) August 9, 2021

Aunque la influencer parece estar acostumbrada a este tipo de comentarios que cuestionan su forma de ejercer la maternidad y en definitiva, su modo de vida, todo apunta a que esta vez, sumado a algún otro motivo que podría haberse guardado para ella, estos han afectado a su estabilidad emocional y por lo tanto, se ha visto en la tesitura de apartarse del foco meidático un tiempo para dedicarse a su cuidado personal y al de su familia.

Sus fans le mandan su apoyo

Tras el anuncio en Twitter de al influencer Laura ha recibido el apoyo de muchos seguidores que, aunque saben que seguramente esta no lea sus mensajes hasta que se encuentre mejor anímicamente, han decidido dejar patente su apoyo a la catalana.

"Te esperamos hasta que vuelvas más fuerte que nunca", "No te mereces todas las barbaridades que te toca oír... te queremos mucho, no lo olvides", y "El simple hecho de reconocerlo y aceptarlo te hace grande Laura somos humanos y el no ser fuerte todo el rato también es una opción" son solo algunos de los ejemplos que se han podido leer.