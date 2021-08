La serie de 'Las Supernenas' se queda sin una de sus protagonistas

Los millennials de medio mundo esperaban con ganas e impaciencia novedades sobre la adaptación de carne y hueso de Las Supernenas, también conocidas como The Powerpuff Girls. Sin embargo, parece que este live action está ahora mismo en duda o, al menos, su futuro no se encuentra tan bien encaminado como hace algunos meses cuando presentó su capítulo piloto. ¿La razón? ¡Se han quedado si Pétalo!

La actriz Chloe Bennet ya no interpretará a una de las protagonistas de la serie, tal y como ha informado en exclusiva la revista Variety. La intérprete de 29 años y conocida por otras series como Agents of SHIELD o Nashville se habría caído de este proyecto después de que CW descartara el episodio piloto que ya se había preparado. De esta forma y según dicha publicación, Chloe Bennet ha tenido problemas de agenda que le impedirían por completo volver a rodar el capítulo, por lo que no le ha quedado más remedio que decir adiós a Burbuja y Cactus, interpretadas por la chica Disney Dove Cameron y Yana Perrault, respectivamente. pese a todo, Chloe Bennet aún no se ha pronunciado al respecto en sus perfiles.

De esta forma y de seguir adelante el proyecto, deberían buscar una nueva actriz para interpretar a Pétalo, puesto que Dove Cameron y Yana Perrault seguirían interesadas en formar parte de Las Supernenas. Todo apunta a que The CW planea vovler a poner en marcha el casting para elegir quién interpretará al personaje de cara al próximo otoño.

Eso sí, de momento las redes sociales ya se han encargado de encontrarle nuevos proyectos profesionales a Chloe Bennet y la inmensa mayoría tienen nombre propio: Secret Invasion. Por supuesto, hay que señalar que esto son solamente teorías de los usuarios de la red social basándose en las coincidencias ocurridas.

Chloe Bennet está libre. Marvel Studios, es tu hora. pic.twitter.com/6LUdrvVkjq — Geek Zone 🍿 #WhatIf (@GeekZoneGZ) August 11, 2021 > Chloe Bennet fue Quake en 'AGENTS OF SHIELD'.



> Chloe Bennet deja su serie actual por problemas de agenda.



> El rodaje de 'SECRET INVASION' comienza en breve.



> La serie tratará sobre SHIELD, SWORD y el espacio.



ELIJO CREER, MARVEL NO NOS FALLES 👀 pic.twitter.com/EpHcXjqdIW — Geek Zone 🍿 #WhatIf (@GeekZoneGZ) August 11, 2021 Yo creando mis teorías de que Clark Gregg y Chloe Bennet van a aparecer de nuevo en Secret Invasion. pic.twitter.com/h4AU8VdqzC — Diego (@d_mandalorian) August 12, 2021 Hace un par de días Samuel L Jackson sube una foto anunciando que ya está comenzando el rodaje de Secret Invasion que ya está listo. Ayer IMDB lista a Clark Gregg en la serie, y hoy se anuncia que Chloe Bennet tiene problemas de agenda.



Como mínimo me parece todo muy raro. — Alex Salvatore 🦸‍♂️ (@Alexromval) August 11, 2021

Confirmado el actor que dará vida al nuevo Mojo Jojo

No solo los rostros de las tres protagonistas estaban confirmados, sino que también lo estaba el de su malvado villano o, al menos el de su sucesor. Porque el Mojo Jojo de esta nueva entrega no será el de siempre, sino, ¡su hijo dispuesto a seguir su legado! El actor encargado de darle vida será Nicholas Podany, a quien probablemente recuerdes de Harry Potter.