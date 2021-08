‘¿Qué pasaría si...?’ de Marvel llega a Disney +: todas las curiosidades del capítulo 1

Con el estreno de Qué pasaría si...?, Disney continúa haciendo las delicias de los fans de Marvel a través de su plataforma de streaming. El primer capítulo de la nueva serie de superhéroes ya está disponible y ha dejado un gran sabor de boca, aunque parece que lo mejor todavía está por venir. Así que, si todavía no estás suscrito a Disney +, puedes hacerlo en este enlace.

A continuación, detallaremos los datos y curiosidades que ha dado de sí este episodio, por lo que la entrada estará plagada de spoilers. Si continúas leyendo, es bajo tu responsabilidad.

Peggy Carter es "Capitana Carter"

Tal y como anunciamos, la serie aborda historias del multiverso que Loki abrió de par en par en su serie, las cuales forman parte de la continuidad del MCU. En el capítulo 1, se relata lo sucedido en un universo en el que Peggy Carter es la portadora del suero del supersoldado, y no Steve Rodgers (nuestro Capi).

De esta forma, se convierte en la Capitana Carter, ya que es británica. Y por supuesto, la acompaña el emblemático escudo de vibranium (con la bandera de su país), el cual utiliza con una destreza y brutalidad que deja en evidencia al mismísimo Capitán América.

Steve, por su parte, lleva la primera armadura de Iron Man: Mark I. ¿Podríamos considerarlo como el primer Hombre de Hierro? Nosotros creemos que sí, y seguro que el fabricante del traje, Anthony Stark, también. Eso sí, en la serie, el nombre en clave que le asignan es "Aplasta Hydras" (ya os imaginaréis por qué). Además, su fiel amigo Bucky Burnes no fallece, por lo que probablemente no se convierta en el Soldado de Invierno.

¿Quién es El Vigilante, el narrador de la serie?

Uno de los aspectos más llamativos de la producción es la presencia de un narrador, algo inaudito en Marvel. No obstante, no es uno cualquiera, ya que se trata de un narrador omnisciente, y no es otro que El Vigilante.

Este misterioso personaje se presenta nada más comenzar y confirma que será el encargado de relatarnos las historias del multiverso. Él solo observa, no participa en los acontecimientos.

Póster de El Vigilante, el misterioso narrador de ¿Qué pasaría si...? / Marvel España

Apareció en Marvel Comics en 1964, y no es el único de su especie. Los Vigilantes pertenecen a una antiquísima especie alienígena que asumió la tarea de observar los planetas, pueblos y fenómenos del universo sin tomar parte activa en suceso alguno.

El miembro más notable para los héroes de la Tierra se llama Uatu, encargado de poner sus ojos sobre nuestro planeta y es el que vemos en What If...? En las viñetas, a pesar de que no debía mantener contacto alguno con las personas, se relacionó con Los Cuatro Fantásticos y, sobre todo, con Reed Richards, el líder del grupo. Además, su aparición en persona suele significar un mal presagio.

El final abierto del capítulo

Peggy Carter, tras la (aparente) muerte de Cráneo Rojo, continúa peleando contra el monstruo (un viejo enemigo de Doctor Strange) que dicho villano liberó con el teseracto, es decir, la Gema del Espacio. Para devolverlo a donde fuera que provenía, la valiente Capitana se introduce en el portal interdimensional.

¿A dónde ha ido? Al igual que Steve cuando se congeló en nuestro universo (Tierra-616), Carter pasó 70 años en un chasquido: volvió a través del teseracto en el momento que Nick Furia y Ojo de Halcón experimentan con él en una escena que recuerda inevitablemente a Los Vengadores (2012), cuando aparece Loki en escena.

Sabiendo que estas historias tienen continuidad dentro del MCU, todos los fans esperan ver a la actriz Hayley Atwell como Capitana Carter en carne y hueso. ¿Sucederá en Doctor Strange: in the Multiverse of Madness (2022)? Tiene todas las papeletas para ello, al igual que el resto de personajes que se nos presentará cada miércoles en esta fantástica ¿Qué pasaría si...?