Måneskin, Doja Cat, Ed Sheeran y Rauw Alejandro, enfrentados por el Nº1

Podríamos empezar diciendo que el programa del sábado será muy caliente, que la lista está al rojo vivo, que la cosa está que arde…, pero no está el termómetro para bromas. En medio de la tremenda ola de calor que derrite gran parte del país, el show musical líder de la radio española regresa para refrescarte, no con ventiladores ni hielo, pero sí con los 40 éxitos de la semana y grandes dosis de buen rollo, sin duda el antídoto perfecto contra la canícula o cualquier situación fastidiosa que se tercie.

Las cosas a día de hoy en la cabeza de la clasificación están tal que así: en el número 1, Álvaro Soler con Magia; en el #2, Doja Cat y SZA con Kiss me more; en el #3, la nueva versión del clásico Iko iko, ahora a cargo de Justin Wellington. Esas tres canciones ocupan puestos de podio y parten como máximas favoritas, toda vez que Kiss me more y Iko iko aún no han llegado a la primera posición. Vemos en el #4 a Ed Sheeran, que ya fue líder con Bad habits; ¡atención!, en el #5 a Måneskin que en solo tres semanas ya están en la zona más hot (… perdón), y en el #6 a Rauw Alejandro. Será a las dos de la tarde (una en Canarias) cuando sepamos quién se lleva por fin el gato al agua (fresquita, eso sí).

Si bien, como vemos, entre los contendientes al Nº1 dominan los artistas foráneos —a excepción de Álvaro Soler—, en el apartado de candidatos hay monopolio nacional: los veteranos Pignoise y la prometedora Ainoa Buitrago pueden incorporarse a la lista con sus respectivos nuevos singles. Poco antes del inicio del programa nuestro equipo procederá a efectuar el minucioso recuento de apoyos recibidos con el HT #MiVoto40 para saber si consiguen el objetivo de colarse en el ránking.

Por votar en antena (902 39 40 40) regalaremos el steelbook lenticular 4k UHD + BluRay de Deadpool 2 (la semana pasada regalamos la primera parte). Completan el menú La Máquina del Tiempo, la posibilidad de anunciar nuevos candidatos, noticias, novedades, sorpresas… Estaremos encantados de que nos lleves contigo a la playa, a la piscina o dondequiera que vayas, pues ya sabes que puedes escucharnos en la radio y en el móvil, a través de la app de LOS40, de la web…; en audio o en streaming de vídeo. ¡Hasta el sábado!