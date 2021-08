Lil Nas X rechazó aparecer en ‘Euphoria’ para centrarse en su álbum de estudio

Ser uno de los artistas más punteros del momento también tiene su precio. Y es que no siempre podrás aceptar todas las propuestas que te realicen por no poder compaginarlas. Es exactamente lo que le ha ocurrido al rapero Lil Nas X, en la cresta de la ola desde la publicación de canciones como Montero (Call me by your name) o Industry baby.

El artista sigue dando mucho de lo que hablar por sus locas ideas, que van desde la venta de unas deportivas ensangrentadas hasta su curiosa concepción de la no censura. Pero esta vez ha hecho una revelación que pocxs esperarían, aunque nos ha permitido soñar con verlo muy pronto en la pequeña pantalla.

Según ha confesado el propio rapero al medio Variety, se ha visto obligado a rechazar una propuesta de aparecer en la serie Euphoria para poder finalizar tranquilo su disco debut, que llevará su nombre de pila y el de uno de sus mayores éxitos: Montero. "Iba realmente a hacer Euphoria, pero no quise perder tiempo de acabar mi álbum. Definitivamente quiero iniciarme en la interpretación, pero creo que debo darlo todo y ahora quiero centrarme en la música", ha asegurado en su entrevista.

"Es un terreno muy peligroso"

Preguntado por los episodios de LGTBIfobia dentro del rap, que han protagonizado músicos como DaBaby en las últimas semanas, Lil Nas X ha preferido mantenerse al margen y no hablar de ello. "Ese es un terreno de juego muy peligroso", ha dicho, añadiendo después que lo hace "más por mi propia seguridad que por otra cosa".

Porque el cantante también ha sufrido recientemente varios ataques homófobos, como relató durante la entrevista. "Hubo alguien que literalmente me persiguió en el coche unos días después de lanzar el vídeo de Montero (Call me by your name), gritando '¡vete a la m**rda!' o algo así. Ahí fue cuando empecé a tomar medidas por seguridad", dijo el joven músico.

Habrá que esperar todavía un poco más para ver al rapero de moda en la serie que protagoniza Zendaya, aunque para quienes se han quedado con las ganas de ver a un artista musical en acción, el también cantante urbano Dominic Fike sí que aparecerá en su segunda temporada. ¿Llegará el esperadísimo disco debut de Lil Nas X antes que la nueva parte de Euphoria? Por ahora, no hay fecha oficial para ninguno de los dos estrenos, pero estamos segurxs de que muy pronto tendremos buenas noticias al respecto de ambos.