Zahara responde a Vox durante su último concierto: “Defiendo el arte, la música y la libertad de expresión”

Cuando lo ideamos sabíamos que no todos lo entenderían pero también que es inútil tratar de explicar al que no está dispuesto a escuchar.

A veces se me olvida lo grande que es esta señora que tengo aquí a mi lado y lo importante que es todo lo que hace.

Vayan a ver su #PutaGira. pic.twitter.com/RuIkZ8FVKw