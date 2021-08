Juanma Castaño se suma al stream de Ibai Llanos para debatir sobre la entrevista a Messi

El foco mediático no se aleja de Ibai Llanos. Después de que el streamer vasco acaparase titulares por haber sido invitado a la cena de despedida que Messi celebró en Barcelona y después consiguiese acreditarse para entrevistarle —o charlar con él, según él mismo defiende en reiteradas ocasiones— inmediatamente después de que el París Saint-Germain le presentase en el estadio Parque de los Príncipes de la capital francesa, ahora los focos se ponen sobre su encuentro virtual con el periodista deportivo Juanma Castaño.

El streamer invitó ayer, a petición de este, al presentador de El Partizado a sumarse a su canal de Twitch para debatir sobre lo ocurrido durante los últimos días después de que este expresase públicamente que no entendía nada de lo que estaba sucediendo con Ibai y Messi y las redes se le echasen encima al interpretar este mensaje como una crítica al trabajo que está realizando el vasco.

Yo no entiendo nada. Punto. Cada uno que interprete lo que quiera. — Juanma Castaño (@juanmacastano) August 11, 2021

"No estamos haciendo una mierda de trabajo"

A los pocos segundos de arrancar la conexión con Juanma Castaño el periodista quiso aclarar que, pese a lo que se había interpretado en las redes sociales, él no había criticado el trabajo del streamer. "En el arranque ya te tengo que decir que dices que he despreciado lo que has hecho. Te juro por dios que yo no he despreciado en ningún momento lo que has hecho. Y eso vengo a decir", sostuvo el periodista para después explicar que seguramente se expresó mal en su tuit.

Castaño insitió en que él no había hablado nunca mal de Ibai pero que lo que no entendía que después del logro de este la gente criticase su pepel como periodista deportivo ni el de sus compañeros."Oye no, perdona. Nosotros no estamos haciendo una mierda de trabajo. No. Que Ibai tenga a Messi no quiere decir que nuestro año de El Partidazo sea una mierda o que el periodismo deportivo sea una mierda", añadió.

Y entonces llegó uno de los momentos más tensos de la charla virtual. Juanma Castaño prosiguió con su alegato y aseguró que él no se mete con que Ibai tenga a Messi, sino que ve el problema en que "solo Ibai tenga a Messi", y esto, molestó al streamer que reaccionó de inmediato: "Eso es mentira", dijo el vasco, que recalcó que en el campo del PSG había al menos 27 medios acreditados para la realización de entrevistas.

Castaño matizó entonces que se refería a periodistas españoles, pues según su punto de vista, no ha sido normal que después de pasar 21 años en el FC Barcelona y haber sido tratado "muy bien" por "muchos periodistas" únicamente se haya dado acceso a un streamer a su presentación como jugador oficial del PSG. "¿No tienen derecho ni a estar en el estado? Solo eso...", añadió.

"El ataque es a mí"

Castaño continuó insistiendo en defender el trabajo que hacen él y su equipo en El Partidazo e insinuó que el problema real es que los futbolistas no quieren que los periodistas les hagan preguntas incómodas o se dirijan a ellos después de haberles criticado por un mal partido.

Ibai no pareció tomarse del todo bien las palabras del periodista y quiso dejar claro que, pese a las explicaciones que estaba dando Castaño, el ataque en Twitter le parecía que iba dirigido a él. “Tu problema, a lo mejor, es el desconocimiento. Yo entiendo que a un periodista deportivo le toque las narices que yo llegue a hablar con Messi y él no”, afirmó el streamer.

"Somos papeles distintos"

Para acabar su charla y después de de varios encontronazos, ambos coincidieron en recalcar que el papel de Ibai en el mundo de la comunicación y el de los periodistas deportivos son totalmente diferentes.

"No me pidáis que nosotros seamos Ibai, porque no podemo ser Ibai ni debemos ser Ibai. Porque nosotros, si juega el Madrid y hay que dar ostias, pues hay que dar ostias", alegó el periodista para acabar, aunque a Ibai no le convenció su explicación. Para él, los futbolistas vetan a algunos periodistas porque superan la línea de la crítica futbolística.