7 datos para conocer mejor a Ugur Günes, el actor que triunfa en Antena 3 con 'Tierra amarga'

Antena 3 ha encontrado un filón con las series turcas y el resultado de su nueva apuesta confirma que este formato es lo que el público está buscando. Con Tierra amarga, la sustituta del concurso ¡Ahora Caigo! Atresmedia está saboreando las mieles del éxito, pues esta ficción ha llegado inculso a superar puntualmente en audiencia a Sálvame, el rey de las tardes en Telecinco.

Pero además de una historia de intrigas y pasiones digna de las producciones turcas, la nueva serie, que se emite desde el pasado mes de julio de lunes a viernes a partir de las 15:30, ha traído también al público española nuevas caras que, poco a poco, se van volviendo más familiares y que, desde LOS40.com nos hemos propuesto presentar a todos aquellos que todavía no las conozcan.

Así, tal y como hemos hecho con los principales actores de los éxitos turcos Mi Hija y Mujer, y con la intérprete principal de Tierra Amarga, Hilal Altinbilek hace solo unos días, también hemos querido conocer un poco más sobre el hombre que se esconde tras Yilmaz Akkaya, el gran protagonista de esta telenovela.

Aquí os presentamos lo que hemos averiguado:

1. Tiene 33 años y es nacido en Ankara

Ugur Günes tiene actualmente 33 años. Nació en Ankara el 10 de noviembre 1987 y por lo tanto, su signo del zodíaco es Escorpio según la astronomía occidental. Eso sí, según el horóscopo chino Günes pertenecería al año del Conejo, un signo que está tradicionalmente ligado con los buenos modales, la gracia y la sensibilidad.

2. Este 2021 es su décimo aniversario como actor

El hombre que da vida a Yilmaz ha estudiado Lengua, Historia y Teatro y, aunque empezó a actuar gracias al empuje de un amigo, que le insistió en que cursase estudios en Teatro, este 2021 cumple diez años en el mundo de la interpretación.

Ugur lleva en activo desde el año 2011, cuando con 23 años se puso por primera vez delante de una cámara para encarnar al personaje de Eray en la serie Yeniden Basla. Desde entonces el turco ha trabajado en otras ocho series de televisión entre las que destaca Seddülbahir 32 Saat y en tres películas: Taman miyiz (2013), Seytan-i Racim (2013) y Cep Herkülü: Naim Süleymanoglu (2019).

3. Es un actor galardonado

Günes es muy conocido en su país y además es un actor galardonado. El intérprete se llevó a casa en 2016 el premio a 'Mejor Actor' de los Ankara Ministry of Youth Awards, en 2017 el premio especial del jurado en los Young Turkey Summit Academy Awards y dos años después, en 2019, su trabajo en la serie rebautizada en España como Tierra amarga, fue reconocido en la ceremonia de los Premios Golden Lens.

4. Es un hombre muy discreto

Ugur es un hombre muy discreto. El actor, pese a ser muy conocido en su país y a ser bastante activo en las redes sociales —donde acumula solo en Instagram unos 545.000 seguidores— es muy reservado con su vida personal. Reconoce abiertamente que la fama le cuesta, que no le gusta que le reconozcan por la calle y que se cuida siempre de no compartir nada que comprometa su intimidad ni desvele cuál es su estado sentimental.

Tal y como él mismo ha indicado en varias entrevistas, para él la confianza es esencial, por lo que no suele hacer amistades de forma rápida. Eso sí, una vez se siente cómodo, no duda en mostrarse abierto con quienes le han otorgado la confianza suficiente como para hacerlo.

5. Tiene dos hermanos a los que está muy unido

Lo que sí sabemos sobre Ugur es que tiene un hermano y una hermana a los que ha estado siempre muy unido. El actor, ha contado en diversas entrevistas que cuando era un niño nunca paraba quieto. Era un explorador nato y esto le costó algún que otro disgusto acompañado de un viaje al hospital.

6. Se le relacionó con Hilal Altinbilek

Pese a la discreción del actor, como a cualquier persona con su influencia, los rumores también le han salpicado en los últimos tiempos. De hecho, tal y como recoge Vanitatis, hay quien apunta hacia la existencia de una posible relación sentimental con Hilal Altinbilek, su compañera en la ficción. Sin embargo, este idilio, lejos de haberse dado en condiciones similares al de Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas de Love is in the air, podría haber empezado y acabado antes de las grabaciones de Tierra amarga y provocado que el ambiente del rodaje no fuese tan armónico como se esperaba.

7. Los animales y el gimnasio son su pasión

En cuanto a sus gustos solo hace falta echar un ojo a sus redes sociales para ver que es una apasionado del gimnasio y los animales. El actor cuida mucho su físico acudiendo regularmente a un centro deportivo, donde ha conseguido unos resultados asombrosos sobre todo en la zona del torso.

El actor tampoco esconde su amor por los animales, especialmente por los perros. Ugur, al igual que hace su compañera de reparto en Tierra amarga, aprovecha su cuenta de Instagram para compartir, cada dos por tres, imágenes enternecedoras en las que mantiene en brazos tanto a distintos perros cachorros como a algunos gatitos de diferentes edades.

Además, debido a su trabajo, Günes ha tenido que aprender a montar a caballo para interpretar algunos de sus papeles, y estol, a juzgar por las imágenes que ha compartido con sus seguidores, parece haberle encantado.