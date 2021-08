Elton John con Dua Lipa, Tiësto con Karol G y C. Tangana nos sorprenden con sus nuevas canciones

Llegamos al ecuador del mes de agosto y, aunque seguimos aún en pleno verano, es inevitable pensar ya en la vuelta a la rutina. Por ello, nuestros artistas favoritos se han puesto las pilas para hacerla mucho más llevadera con varios estrenos musicales que incluyen colaboraciones de altura.

Hace una semana los protagonistas de los estrenos de la semana fueron The Weeknd, Bad Bunny, The Black Eyed Peas y Cali y El Dandee. Y ahora es el momento de que estxs grandes artistas den paso a más músicos que van a seguir haciendo tus delicias. ¿Preparadx para conocer las novedades de esta semana?

Viernes 13 de agosto

Elton John, Dua Lipa - Cold Heart (PNAU Remix). ¿Quién nos iba a decir que acabaríamos disfrutando del sonido conjunto de dos de los artistas británicos más destacados de los últimos tiempos? La unión de Sir Elton John y Dua Lipa ha resultado ser finalmente un homenaje a las canciones más legendarias del cantante inglés, entre las que se encuentran Rocketman o Sacrifice. ¡Una de esas canciones que no sabíamos que necesitábamos hasta escucharla por primera vez!

Tiësto, Karol G - Don't Be Shy. Por primera vez en la carrera de la colombiana, la escuchamos cantando en inglés ¡y en un registro house! Lo ha hecho de la mano de Tiësto, el veterano productor neerlandés que vive uno de los mejores momentos de su carrera tras el exitazo conseguido con The Business. En cuanto la escuches por primera vez, te será imposible quitarte de la cabeza el drop al que Karol G ha puesto voz.

C. Tangana - Yate. ¡Pucho está de vuelta! Lo hace con una nueva canción después del triunfo de El Madrileño, aunque muy en la línea del flamenco fusión que ha protagonizado su disco más reciente. Sin duda, el cantante ha encontrado su zona de confort en este sonido que tanto éxito le ha labrado en los últimos tiempos.

Sebastián Yatra, Jhay Cortez - Delincuente. Yatra no para de regalarnos más y más temazos, siempre acompañado de los mejores artistas urbanos del momento. Esta vez el elegido ha sido Jhay Cortez, con el que ha hecho otro tema que en cuestión de semanas se convertirá a buen seguro en lo más escuchado en todos los países de habla hispana.

J Balvin - Qué Locura. El título de este tema es toda una declaración de intenciones, porque a ti también te parecerá una locura el sonido de esta nueva canción para el parcero. Además, para su videoclip ha cambiado la discoteca por una sala de exposiciones donde, por supuesto, toda la historia gira en torno al arte.

Lizzo, Cardi B - Rumors. Son dos de las raperas más famosas del mundo entero y vienen dispuestas que se siga hablando (y mucho) de ellas tras este lanzamiento. Y de manera similar al clip del tema de J Balvin, ellas también han recurrido al arte para ambientar su pieza visual. Eso sí, con un viaje en el tiempo hasta la Antigüedad que incluye claras referencias a Grecia, Roma y Egipto. ¡Vaya que si los rumores eran ciertos!

Joel Corry, Jax Jones, Charli XCX, Saweetie - Out Out. Y hablando de raperas del momento, tampoco podía faltar la 'icy girl'. Aunque ella se ha ido hasta el Reino Unido para encontrar a sus tres socios de canción: dos productores de éxito en las islas británicas y una vocalista que tantos éxitos nos ha regalado a lo largo de los años, como Boom Clap. Además, ¡seguro que te suena su melodía! Alors On Dance...

Reik, Rauw Alejandro - Loquita. Otra de las colaboraciones de más altura de la semana la protagonizan el puertorriqueño y los mexicanos. Juntos han creado un tema de sonido urbano un tanto suave, pero esto no ha sido excusa para que Rauw nos dejase de regalar, una vez más, su flow y una calidad vocal que se ha convertido en su gran seña de identidad.

Carlos Vives, Mau y Ricky, Lucy Vives - Besos En Cualquier Horario. El rey del vallenato ha tirado de raíces para esta nueva canción y ha contado con su propia hija Lucy. Pero no ha sido la única sorpresa que guardaba el colombiano, porque junto a ambos aparecen también los hermanos Mau y Ricky cantando en ella. ¡Todo queda en familia!

Otrxs artistas que también nos han brindado canciones de estreno en este viernes son Kygo y Zoe Wees con Love Me Now, Vanesa Martín con Paso A Dos, Sebastián Cortés con Sin Mí, Maikel Delacalle y Lennis Rodríguez con Un Secreto, Chica Sobresalto con Disnea o The Killers y Phoebe Bridgers con Runaway Horses.