C. Tangana lanza ‘Yate’ sampleando un tema de Los Amaya

C. Tangana puede presumir de tener uno de los discos más escuchados de 2021. El artista lanzó el pasado mes de febrero El Madrileño, un álbum que no solo conquistó al público gracias a temazos como Tú me dejaste de querer o Cambia, también a la crítica. Antón supo perfectamente combinar su personalidad y estilo con todo tipo de géneros musicales.

Ahora, casi seis meses después, el cantante ha vuelto a lanzar sencillo para alegría de sus fans. Lo ha hecho por sorpresa y siguiendo la estela de su anterior trabajo. Se trata de Yate, un tema donde explota la fórmula que experimentó en El Madrileño.

Para la ocasión, C. Tangana ha recuperado la melodía del tema Vete de Los Amaya, una rumba catalana que tanto nos gustan. Una mecánica que ha utilizado en algunos de sus temas más exitosos como Demasiada Mujer o Nunca Estoy.

C. Tangana - Yate (Lyric Video)

Por supuesto, Antón ha vuelto a contar con su mano derecha para la producción: Alizzz. De este modo, junto a Víctor Martínez, han transformado esta rumba en un house que no podrás quitarte de la cabeza.

Además, como si se tratase de una prolongación del álbum El Madrileño, Yate vuelve a contar con una portada al estilo de pintura acrílica que tanto ha enamorado a sus fans.

los amaya -vete

¿Planes de videoclip?

Aunque de momento solo ha salido el audio de la canción, Antón podría lanzar un vídeo en los próximos días. Y es que él mismo ha dejado claro que no le ha dado tiempo a rodarlo. Eso sí, para que sus seguidores y seguidoras se puedan imaginar como sería, el joven ha querido compartir unas fotos de él mismo disfrutando de una velada en un yate. Así, sin generar envidia ni nada.

“No me ha dado tiempo a hacerle video porque lo estaba viviendo”, ha escrito C. Tangana junto a un vídeo donde lo vemos disfrutando del verano: bailando en mitad del mar, saltando desde un peñón hacia el agua o bebiéndose una copa en el barco.

Sin duda, C. Tangana ha vuelto a ponernos a bailar. Y es que el artista no para de reinventarse, explorar sonidos y rescatar melodías que todavía perduran en nuestra mente.