El regreso de ‘Sexo en Nueva York’ contará con una muerte: ¿será la de Samantha?

En plena oleada de regresos televisivos de series que nos marcaron, los fans pedían a gritos la vuelta de Sexo en Nueva York. La famosa ficción de HBO que catapultó a la fama mundial a Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon y Kim Katrall se convirtió en todo un referente. Por primera vez, las mujeres hablaban sin miedo de sus deseos sexuales, sus vivencias y sus aspiraciones laborales. Dejaban de ser sujetos pasivos de un protagonista masculino para tomar sus propias decisiones.

La ficción duró seis temporadas y tuvo dos películas que obtuvieron muy buenos datos en taquilla. Ahora, 17 años después del final de la serie, Carrie y sus amigas vuelven a la carga. Lo hacen en una nueva tanda de episodios especiales que prepara HBO Max. Eso sí, no estarán las cuatro protagonistas.

Kim Katrall, la carismática Samantha Jones, no retomará su personaje. La actriz lleva años hablando sobre lo mal que lo pasó durante los rodajes de la serie debido, sobre todo, a su mala redacción con Sarah Jessica Parker. Y es que las dos actrices no podían ni verse.

¿Muere Samantha en los nuevos episodios?

Ahora mismo, And Just Like That (nombre que tendrá la secuela de Sexo en Nueva York) está en pleno rodaje. De este modo, algunas imágenes de las actrices rodando han sido filtradas. ¿Y qué han podido ver los fans en las últimas fotos? Nada más y nada menos que a Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon vestidas de luto.

Por supuesto, los seguidores y seguidoras de la serie ya han empezado a rumorear sobre la posible muerte del personaje de Samantha. Teniendo en cuenta que la actriz no estará en esta nueva etapa, los guinistas podrían haber tomado medidas extremas y quitarla de en medio.

Es verdad que los creadores de la serie prometieron que no iban a matar al personaje de Samantha Jones para justificar su ausencia, pero quizá podrían haber tomado otra decisión. Los creadores pensaban que la ausencia de Samantha podría estar justificada simplemente por el paso del tiempo. Y es que, como en la vida misma, a veces se dejan amistades atrás.

¿Podría ser Mr Big el fallecido?

Otra de las opciones que barajan los fans tras ver estas imágenes es que el funeral sea el de Mr. Big. El amor de Carrie podría haber fallecido debido a algún problema de corazón. Un hecho poco probable teniendo en cuenta que el Chris North, el actor que lo interpreta, estará en este regreso.

Fue el propio productor ejecutivo de la serie, Michael Patrick King, quien confirmó la noticia en un comunicado:

"Estoy encantado de volver a trabajar con Chris en And Just Like That… ¿Cómo podríamos hacer un nuevo capítulo de la historia de Sexo en Nueva York sin nuestro Mr. Big?".

Eso sí, el actor podría aparecer de manera regular y no ser uno de los personajes principales de la trama. De momento tendremos que esperar para conocer las respuestas, pero todo apunta a que vamos a echar una lagrimita. Preparen sus pañuelos.