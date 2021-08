Úrsula Corberó: “Ahora, para contrarrestar, haría una comedia romántica”

Sin lugar a dudas, Úrsula Corberó es una auténtica estrella. La actriz catalana se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla gracias al éxito mundial de la serie La casa de papel. Su papel de Tokio ha enamorado a millones de personas. Tanto, que los productores de Hollywood han empezado a fijarse en ella.

Este mismo viernes, 13 de agosto, se ha estrenado su primera película rodada en inglés. Nada más y nada menos que todo un blockbuster: G.I Snake Eyes. La última entrega de la franquicia estadounidense done la joven se mete en la piel de una de las villanas. Nada más y nada menos que la Baronesa.

Los40 hemos podido estar con ella para hablar sobre esta nueva etapa y los proyectos que están por llegar tras el final de La Casa de Papel. Y sí, parece que se vienen cositas al otro lado del Atlántico.

“Me he dado cuenta que hacer de villana es muy placentero. Es que no hay reglas. Puedes hacer lo que quieras porque eres mala. Eso a mí me liberó de muchas cosas”, empieza contándonos la actriz.

“Yo venía de hacer de Tokio durante muchos años que es como un personaje muy sufrido con un pasado oscuro y poca confianza. Este personaje era todo lo contrario”, ha continuado explicando sobre La Baronesa.

¿Se vería Úrsula Corberó como un personaje de Marvel?

Ahora que la artista ha dado el salto a Hollywood, nada más y nada menos que con un blockbuster, hemos querido saber si ella se vería siendo un personaje del Universo Marvel.

“Verme yo me veo. Otra cosa es que me vean los demás. Pero me veo, me veo”, nos ha contestado Corberó entre risas.

Eso sí, ahora lo que le apetece es hacer otro tipo de películas. Y es que lleva varios años dedicada principalmente a la acción. “Tienes que ensayar mucho, entrenar y es mucho esfuerzo. Es cansado, no te voy a engañar. Ahora para contrarrestar una comedia romántica”.

Sobre doblarse a sí misma

Aunque Úrsula Corberó se ha escuchado doblada en más de una decena de idiomas debido a la repercusión mundial de La casa de papel, por primera vez va tener que doblarse a sí misma en su propia lengua: el castellano.

Para la ocasión, Úrsula ha decidido meterse en el estudio de doblaje y hacerlo ella misma para contentar a todos sus fans españoles y de Latinoamérica.

“Yo sé que hay un poco de cosa porque es un poco atrevido el hecho de doblarse a sí mismo, pero quise tirarme a la piscina y creo que bien. Puedo estar equivocada, pero bueno, me lo pasé bien”.

Puedes ver la entrevista completa dándole al play al vídeo de arriba. La película de Snake Eyes ya está disponible en cines.