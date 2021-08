Úrsula Corberó, sobre Nathy Peluso: “Es la primera vez que tengo una amiga de la que soy tan fan”

Úrsula Corberó es una de las grandes estrellas internacionales de la pequeña pantalla. Su personaje de Tokio en La Casa de Papel le cambió la vida. Y es que, aunque en España ya era una de las actrices del momento, la ficción de Netflix le abrió las puertas a proyectos internacionales.

De este modo, Úrsula Corberó forma parte de Snake Eyes, la última entrega de la franquicia estadounidense. La joven se ha metido en la piel de La baronesa, una de las villanas más aclamadas por los fans de la serie de G. I. Joe, y que podremos ver totalmente en acción el próximo 13 de agosto en todos los cines.

Para hablar sobre este salto a Hollywood, LOS40 pudimos estar con ella unos minutos. Además de contarnos algunos de los secretos de la película, tuvimos la oportunidad de hablar sobre el final de La casa de papel. Y es que la quinta temporada está a la vuelta de la esquina y se estrenará el próximo septiembre.

La fiesta de fin de rodaje de La casa de papel

Una de las cosas que quisimos saber es si hubo fiesta fin de rodaje. Debido a las circunstancias, Úrsula nos ha contado que no pudieron hacer gran cosa, pero que ella misma ofreció su casa para organizar un encuentro con algunos de sus compañeros y compañeras y despedir la serie como se merece.

“No hubo mucha fiesta con lo de la pandemia. Hice un pequeño encuentro en casa, porque me gusta mucho un jaleo”, empieza diciendo la joven. “Con el tema del covid ha sido muy difícil hacer una gran despedida, hice un pequeño guateque”.

Nathy Peluso: amiga e ídolo

“Seguro que sonó Nathy Peluso, porque siempre suena en mi casa”, recuerda la actriz. Las dos artistas tienen una bonita amistad desde hace tiempo y no es extraño verlas compartiendo vídeos juntas.

“Nathy es muy amiga y encima soy muy fan”, nos cuenta. Eso sí, asegura que prefiere no hablar con ella sobre música porque podría pasarse horas y horas preguntándole cosas. “Es la primera vez que tengo una amiga de la que soy tan fan. Es que me encanta ella. Me encantan las mujeres poderosas”, dice.

“Me acuerdo que me mostró la que tiene con Karol G y me encantó. Intentamos no hablar mucho cuando estamos juntas de trabajo porque sería como la típica fan pesada”, dice entre risas.

Además, Úrsula no descarta en un futuro salir en un vídeo de Nathy si esta se lo propone. “Sería increíble, ahora que estoy cogiendo carrerilla en esto de los videoclips”. Y es que la actriz ha aparecido en vídeos como Un día (One Day) de Dua Lipa, Bad Bunny y J Balvin o Cuando me miras de C. Tangana.