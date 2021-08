Las 15 canciones más escuchadas de la historia, según el ranking de YouTube

Además de los indicadores de ventas que marcan los Discos de Oro, Platino y demás y los éxitos que coronan la lista de los números 1 de LOS40, las plataformas digitales también nos sirven como indicador para ver qué canciones han conquistado a un mayor público a lo largo de la historia, y en concreto, en YouTube hay 15 que destacan sobre el resto.

Además de varias canciones infantiles como el Baby Shark de Pinkfong que han conseguido sumar más casi 10.000 millones de reproducciones en la plataforma convirtiéndose en el vídeo más visto desde que esta se creó en el año 2005, a fecha de agosto de 2021 15 singles de artistas tan diversos como Luis Fonsi, Wiz Khalifa y OneRepublic han destacado sobre el resto de las canciones disponibles en YouTube conformándose como las más escuchadas hasta la fecha.

Se trata de 15 grandes éxitos de los últimos años coronados por el mundialmente Despacito de Luis Fonsi ft Daddy Yankee, una canción que, además de haber sido en varias ocasiones número 1 de la lista de LOS40, suma ya 7.489 millones de visualizaciones en YouTube y ocupa el puesto número dos de vídeos de todo tipo consumidos a través de esta plataforma.

Al hit del puertorriqueño le siguen, en una lista elaborada sin incluir los temas infantiles, la famosa canción Shape of you de Ed Sheeran, con 5.417 millones de reproducciones sumadas desde el año 2017 y para cerrar el 'top 3', la canción See you again de Wiz Khalifa ft Charlie Puth que suma, desde que se lanzó allá por 2015, 5.215 millones de 'plays'.

Después encontramos títulos como Uptown funk de Mark Ronson y Bruno Mars, Gangnamstyle de PSY, Sorry de Justin Bieber, Roar y Dark Horse de Katy Perry, Sugar y Girls like you de Marroon 5 y Faded de Alan Walker, todas ellas con más de 3.000 millones de visitas en YouTube.

Aquí te dejamos la lista completa para que la puedas disfrutar:

1. Despacito de Luis Fonsi ft Daddy Yankee

Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

2. Shape of you de Ed Sheeran

Ed Sheeran - Shape of You [Official Video]

3. See you again de Wiz Khalifa

Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Official Video] Furious 7 Soundtrack

4. Uptown Funk de Mark Ronson ft Bruno Mars

Mark Ronson - Uptown Funk ft. Bruno Mars

5. Gangnamstyle de PSY

6. Sugar de Marron 5

Maroon 5 - Sugar

7. Dame tu cosita de El Chombo

El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Official Video) [Ultra Music]

8. Sorry de Justin Bieber

Justin Bieber - Sorry (PURPOSE : The Movement)

9. Roar de Katy Perry

Katy Perry - Roar (Official)

10. Counting stars de OneRepublic

OneRepublic - Counting Stars (Official Music Video)

11. Thinking out loud de Ed Sheeran

Ed Sheeran - Thinking Out Loud [Official Video]

12. Dark Horse de Katy Perry

Katy Perry - Dark Horse (Official) ft. Juicy J

13. Faded de Alan Walker

Alan Walker - Faded

14. Girls Like You de Marron 5 ft Caride B

Maroon 5 - Girls Like You ft. Cardi B

15. Shake it off de Taylor Swift

Taylor Swift - Shake It Off

¿Y si dependiera de ti? ¿Cuáles serían para ti las canciones que deberían coronarse como las más escuchadas de la historia? ¡Cuéntanoslo en las redes!