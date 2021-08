Nuria Fergó sufre la censura de Instagram y vuelve a subir el mismo topless en un claro desafío muy aplaudido

Nuria Fergó está disfrutando del verano como muchos otros. En su caso, está alternando los conciertos con los ratos de playa con familia y amigos. Y de vez en cuando, comparte algunos momentos en redes sociales. Una de sus últimas fotos parece que no le gustó demasiado a Instagram.

Se trataba de un topless estratégicamente hecho para no mostrar nada censurable. Pero parece que no ha sido suficiente porque le han eliminado la foto.

Claro que ella es cabezota y no entiende las injusticias y se ha revelado volviendo a publicar la misma fotografía. “Querido @instagram me eliminas esta imagen porque muestro mi felicidad en vacaciones. ¡No entiendo nada! Lo digo porque mostrar, mostrar, no muestro nada. Vamos a ver cuánto dura esta vez”, expresaba. Y sus seguidores le mandaban ánimos.

Con muchos apoyos

De momento, la foto sigue en su muro, así que debe ser que nadie la ha denunciado. Muchos han apoyado su decisión y han mostrado, también, su incredulidad por la censura de la que ha sido víctima.

Los primeros en apoyarla han sido dos de sus buenos amigos de Operación Triunfo, aunque no han sido los únicos.

Manu Tenorio: El problema es que Instagram no está preparado para soportar tantos gigas de belleza🙌❤️

Natalia: ❤️🔥🔥🔥

Aurora Carbonell: Pues debe ser que a alguien sí le molesta tu felicidad y ha denunciado …. Igual el que lo ha hecho no ha tenido vacaciones este año!!! De traca!!!

Brisa Fenoy: Bonita eres, ángel

No ha dado muchas más explicaciones, aunque ha aprovechado su concierto en Madrid de este fin de semana para defender su postura. “Creo que lo he explicado super natural, lo más natural posible. Lo he vuelto a poner porque me ha parecido super absurdo. Yo puedo entender que si una sale en pelotas diga las redes que no es esa plataforma, pero es que no sale nada", expresaba ante las cámaras como recoge Antena 3.