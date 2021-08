Soraya denuncia la censura de Instagram en una foto con su hija y habla de su ‘no boda’

Soraya está viviendo un verano muy especial. Está disfrutando de las que serán las últimas vacaciones de su pequeña Manuela como hija única. La familia está esperando la llegada de Olivia, la que será su segunda hija.

Está aprovechando estos días para disfrutar de su hija mayor, aunque parece que no la dejan estar tranquila. Ha denunciado la vara de medir que tiene Instagram para censurar imágenes. Hace unos días compartió una imagen suya con su pequeña en la piscina y parece que a la plataforma no le ha gustado.

“Manda cojones que Instagram me borre la foto que subí hace unos días con mi hija en la piscina. ‘Actividad sexual con menores dicen’. Y luego dejan subir fotos de los y las 4 pencas desnudos, dejan que 4 imbéciles suban insultos cada vez que les apetece … ESO SI NO? Esa varita de medir … La vuelvo a subir con una estrellita, a ver si así a los señores de Instagram les viene mejor …”, compartía en redes junto a la imagen en la que ha tenido que tapar el pezón de la niña.

Aunque algunos de sus seguidores intentaban explicarle que esa censura es para proteger a su hija, la mayoría aplaudían su denuncia y mostraban su incredulidad.

La 'no boda'

Y no es lo único que ha comentado este fin de semana. Todo lo relajada que se la ve en la piscina tiene mucho que ver con que su boda, que tenía que celebrarse en unos días, se haya suspendido.

“Este año nos casábamos nosotros tb… El 11 de Septiembre … Es digno de admiración todos los que se han casado en estos tiempos. Yo he sido un poco más cobarde, y menos mal porque me hubiese casado con un barrigón… jajaj”, explicaba en redes junto a una foto con su chico.

“Miro esta foto y podría ser ‘foto boda’. Al final lo hemos dejado para más adelante. Pero he de confesar que tengo unas ganas enormes de meterle mano a prepararlo todo! Elegir los colores, la temática … Lo que si tengo claro es mi vestido. ¿Os imagináis cómo sería? ¿Clásico o moderno? ¿El color? 😜”, añadía.

De momento ese vestido tendrá que esperar que, con una peque a punto de llegar a la familia, no es momento para ponerse a planear una boda, y menos, en tiempos de pandemia. Eso sí, esta foto de no boda no se la han censurado.