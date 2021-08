Dani Rovira muestra su desacuerdo con un verso de Joaquín Sabina

El pasado 27 de julio, Dani Rovira publicaba un meme para anunciar que comenzaba sus vacaciones. No dio más explicaciones y fiel a la discreción con la que mantiene su vida privada, no anunció sus planes para el verano.

Pero ahora que toca regresar, ha confesado donde ha disfrutado de unos días muy especiales. Como muchos otros famosos, se ha pasado por Baleares, en su caso, por Formentera. Una isla llena de lugares mágicos que engancha a muchos. Parece que él es uno de esos fieles que ya están deseando volver.

Y para expresar lo que siente, ha recurrido a un verso de Peces de ciudad de Joaquín Sabina que en su día quiso regalar a su buena amiga Ana Belén. “Decía Sabina: ‘Al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver’”, recordaba el actor.

Un verso con el que no estar de acuerdo

Pero parece que no está muy de acuerdo con esta afirmación. “…y aquí tendré que corregir al maestro. Porque ya estoy deseando volver a esta isla que tan jodidamente feliz me ha hecho. #Formentera 🦎❤️ ⛱ 🌊 🌅 🍻 🏍”, continuaba. Y parece que no es el único que piensa igual.

No sabemos qué le habrá hecho tan feliz en la isla, pero lo que sí sabemos es que ha conectado con la naturaleza de ese lugar y, sobre todo, con sus espectaculares atardeceres. En la imagen que ha compartido le podemos ver en la playa, con el sol y el mar de fondo.

No es la única foto que ha publicado de estas vacaciones. Ya había compartido otra en la playa en la que podíamos ver su pie tapando el sol. Una imagen que algunos tacharon de postureo. Algo que él mismo remarcaba con la única palabra que acompañaba a la imagen: “Postudeo”.

Ahora toca volver al trabajo, que sabemos que no le faltan proyectos. Ahora podemos verle en taquilla en la hollywoodense Jungle Cruise, pero tiene más estrenos pendientes. Seguro que ha cargado pilas con esta escapada a Formentera.