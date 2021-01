Dani Rovira y el mensaje que te levantará el ánimo: "Sé que estoy para comerme"

Dani Rovira ha psado un 2020 especialmente duro, no solo por la pandemia que ha asolado a todo el mundo sino por el diagnóstico de su enfermedad y por muchos ataques ideológicos que incluso rozaban el delito al desear su fallecimiento.

Sin embargo, el cómico y actor ha demostrado durante todos estos meses una entereza y una manera de afrontar la vida que seguro que ha servido como ejemplo para muchos. Tanto es así que una vez que el malagueño ha terminado la fase más dura de su tratamiento, está lanzando mensajes como el que reproducimos a continuación para levantarse el ánimo y, de paso, levantarlo a todos los demás.

"Subo esta foto porque me la han mandado hoy y me veo guapo. ME GUSTO. ME GUSTO A MÍ. Igual os parecerá vanidad o narcisismo, pero no creo que lo sea. Me parece que esto va de QUERERSE, sin escondites. De QUERERSE y que te dé igual lo que opinen los otros. No necesito la aprobación de nadie...SÉ QUE ESTOY PA COMERME, porque he aprendido a mirarme con los ojos más cariñosos que existen, los míos. #HastaluegoFilomena" escribía Dani Rovira en su perfil oficial de Instagram junto a una foto en blanco y negro realizada por Bernardo Doral.

El post del actor español también tiene un pequeño 'meneo' para ese postureo de las redes sociales: "Cuando te capturan un momento como este y te apetece compartirlo, buscamos excusas baratas para justificarlo. Frases intensas, filosóficas o cómicas, para restarle importancia, mostrando una falsa modestia que, en estos andurriales digitales, a mí personalmente me irrita. Es como sacar tu cola de pavo real pero hacer referencia al pico o a la uña de una pata. Como si la foto y el texto estuvieran desincronizados. Una torpe manera de pedir la aprobación del otro, pero con disimulo. Vender tu mundo interior intenso y complejo, enseñando la carne de tu chasis".

Así que, por si acaso no lo sabíais ya, quereos mucho a vosotros mismos y miraros al espejo con los ojos de vuestro mayor admirador. Y que nadie te diga lo contrario escondido detrás de un teclado.