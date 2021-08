Alejandra Rubio confirma su ruptura con Lobo en ‘Viva la vida’

Una chica hacía llegar un mensaje a Viva la vida asegurando que Alejandra Rubio, una de las colaboradoras del programa, había roto con su novio de hace más de tres años, el productor musical, Álvaro Lobo, con el que empezó a salir cuando tenía 18 años.

Su historia ha sido una montaña rusa de idas y vueltas. A principios de 2020 se dieron un respiro. Cinco meses después confirmaban la segunda oportunidad que decidían darle a su relación.

Pero parece que no ha dado frutos porque la hija de Terelu Campos confirmaba este fin de semana en el programa que rompieron hace un tiempo, “lo que pasa es que no lo he querido contar”.

“Nos llevamos muy bien, tenemos buena relación”, aseguraba sobre su estado actual con él. Y en cuanto al motivo, no ha sido demasiado explícita: "Las cosas se acaban, no hay que darle más vueltas, cada uno tenía su vida y ya está. Y se acaba y menos mal que se ha acabado bien y que nos llevamos fenomenal y no hay ningún problema. Él sabe que me tiene ahí para lo que necesite, siempre".

Historia acabada

Hasta ahora compartían casa, pero “se va ya, yo llevo todo el mes en Málaga y todavía me quedo ahí un tiempo. Todo el trámite de la mudanza y las cosas lleva tiempo”, relataba sobre el nuevo rumbo de sus vidas.

La verdad es que no se mostraba muy apenada. “Estoy feliz, estoy disfrutando del verano y contenta”, aseguraba cuando Toñi Moreno le preguntaba qué tal se encontraba.

Makoke dejaba caer que le habían llegado rumores de que podía haber una tercera persona en discordia, que podría haber provocado la ruptura, algo que Alejandra negaba rotundamente.

“¿Te ronea alguien ahora mismo en Málaga?”, le preguntaba Avilés, deseoso de confirmar que podría volver a estar ilusionada. “No me hagas el lío”, le respondía su compañera que, entre risas, lo negaba.

De todas formas, no es la primera ruptura que protagonizan Alejandra y Álvaro, habrá que esperar para comprobar si es una decisión definitiva o todavía quedan rescoldos para avivar una llama que han mantenido encendida tanto tiempo. Por ahora, están disfrutando del verano por separado y quién sabe si alegrándose los días con un nuevo romance propio de esta época del año.