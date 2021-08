Ester Expósito se rodea de hombres en bañador para su nueva campaña, pero no recibe críticas como C. Tangana

C. Tangana lanzó el pasado viernes nuevo single, YATE, y lo hizo compartiendo una fotografía en la que podíamos verles a bordo de un barco en Ibiza muy bien rodeado por actrices e influencers que no dudaban en posar en bikini junto a él. Una fotografía que ha levantado una gran polémica durante todo el fin de semana y que nos recuerda mucho a una portada de Maluma.

Anabel Alonso o María Pombo han sido de las más críticas con esta actitud que muchos han tachado de ‘casposa’ y ‘machista’. El caso es que no todos han entendido que a estas alturas se siga cosificando así a las mujeres.

Mujeres que, por otro lado, hacen alusión a su libertad para elegir con quién y cómo posar y que parecen felices con el resultado de esta nueva aventura del cantante. El debate vuelve a abrirse porque los límites entre machismo y libertad de expresión siguen siendo muy difusos.

Entre esas mujeres está Ester Expósito y el hecho de que Tangana haya publicado una foto con ella, al margen de la grupal, ha hecho que muchos piensen que se trata de la confirmación de una relación más allá de la amistad. Habrá que esperar para poder confirmarlo porque, de momento, es algo un poco ambiguo.

Del otro lado

Lo que sí sabemos es que mientras él se rodeaba de mujeres, ella lo hacía de hombres. En su caso también llevan traje de baño y derrochan una gran sensualidad. Pero no es para un videoclip sino para una nueva campaña de la que es imagen para Dolce & Gabbana.

Ya se veía venir. Esta colaboración convierte a la actriz en la nueva musa de la firma que ha querido homenajear, con su último spot, a las top models de los ’90. “Ce. Ci bom 🔥”, comentaba Najwa Nimri sobre este vídeo tan sugerente.

Eso sí, de momento, no ha recibido tantas críticas por rodearse de hombres y cosificarlos. Claro que hay que tener en cuenta que no hay el mismo background entre hombres y mujeres en este sentido y para muchos puede que no se puedan hacer paralelismos. Tú, ¿qué opinas? ¿Es lo mismo? ¿Podemos comparar ambos casos? Ahí os dejamos unas preguntitas para reflexionar.