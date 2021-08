María Pedraza se desnuda y Álex González acepta el reto

Muchos no dudan a estas alturas que María Pedraza y Álex González son pareja. Ellos, ni confirman ni desmienten, pero sí que comparten su máximo tonteo en redes sociales donde no dejan de compartirse comentarios y grabarse el uno al otro. De hecho, el vídeo con el que el actor celebraba hace unos días su cumpleaños se lo había grabado ella en su piscina.

Por eso, no es de extrañar que, si la actriz reta a alguien con una imagen de lo más sugerente, el destinatario pueda ser él. “I dare you 🖤”, escribía junto a una fotografía en la que podemos verla desnuda dentro de una bañera.

“You dare... me? (me retas… a mí?)”, preguntaba Álex aumentando todavía más la temperatura ante esta provocación que rivaliza con el intenso calor de estos días. Aunque él no ha sido el único que se ha sentido aludido.

Rendidos a sus encantos

Pol Monen, el actor con el que María Pedraza ha compartido proyectos como ¿A quién te llevarías a una isla desierta? o AMAR, también aceptaba el reto: “Challenge accepted ✔️”.

“Que diosa ❤️❤️”, aseguraba Andy McDougall, el marido de Pelayo Díaz. Y es que son muchos los que han caído rendidos ante el estilo y los encantos de una actriz que cuenta con más de 12 millones de seguidores en Instagram que disfrutan con sus publicaciones.

Una de ellas es Ela Velden, la actriz mexicana de telenovelas como Rubí que no dudaba en decirle a su colega de profesión que “muero de amor contigo”.

Lo que no sabemos es si la botella de champán que se veía en la hielera la ha compartido con Álex González o no, pero lo que no deja dudas es que está disfrutando del verano dándose los caprichos que se ha ganado.

Cerca del agua

Pedraza siempre ha dejado claro que el mar es parte fundamental de su vida y durante el confinamiento no dudó en compartir lo mucho que lo echaba de menos. Ahora, está disfrutando de él y no ha dudado en compartir sus posados en bikini.

Posados, que han estado presentes a lo largo de este verano en el que ha visitado varios lugares con amigos y familia y que, seguro que le han cargado las pilas para todos los proyectos que le esperan.

Son muchos los que esperan con ganas el estreno de la segunda temporada de Toy Boy que es la que ha permitido esa conexión tan fuerte que tienen María y Álex.