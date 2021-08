Disney+ actualiza el orden cronológico de Marvel tras el estreno de ‘¿Qué pasaría si...?’

El éxito de la franquicia superheroica de Marvel pasa por seguir estrenando éxitos en cines y en la plataforma Disney+. Precisamente en esta última ha desembarcado la serie ¿Qué pasaría si...?, la cual estrena sus episodios los miércoles.

La llegada de esta producción de animación cuyo primer capítulo ha dejado un grandioso sabor de boca entre los fans ha provocado una actualización en la aplicación de streaming: el orden cronológico del MCU.

En la pantalla de inicio de Disney + nos encontramos con diferentes secciones, entre las que se encuentra Pixar, Disney, Star Wars, National Geographic, Star y Marvel. En la última, hay una categoría en las que se nos muestra el orden de todas las producciones del universo marvelita dentro de su cronología, la cual es diferente a la fecha de estreno de cada una de ellas.

No obstante, cabe destacar que aquí no veremos las películas de Hulk ni las de Spiderman de Tom Holland (Spiderman: Homecoming, Spiderman: Lejos de Casa), ya que todavía no han llegado al catálogo.

A continuación, el orden oficial de las películas y series pertenecientes al Universo Cinematográfico de Marvel:

Capitán América: El Primer Vengador

Capitana Marvel

Iron Man

Iron Man 2

Thor

Los Vengadores

Thor: El Mundo Oscuro

Iron Man 3

Capitán América: El Soldado de Invierno

Guardianes de la Galaxia

Guardianes de la Galaxia Vol. 2

Vengadores: la Era de Ultrón

Ant-Man

Capitán América: Civil War

Viuda Negra

Black Panther

Doctor Strange

Thor: Ragnarok

Ant-Man y la Avispa

Vengadores: Infinity War

Vengadores: Endgame

Loki

¿Qué pasaría si...?

Bruja Escarlata y Visión

Falcon y el Soldado de Invierno

De esta forma, vemos que la magnífica Loki se sitúa exactamente después de Endgame, mientras que la recién llegada ¿Qué pasaría si...? está ubicada antes de Bruja Escarlata y Visión y Falcon y el Soldado de Invierno, las cuales fueron estrenadas también en 2021.

Otra de las novedades es la localización de Viuda Negra (entre Civil War y Black Panther). Sin embargo, recomendamos verla (o, al menos, su última escena postcréditos) después de Falcon y el Soldado de Invierno, ya que incluye spoilers de dimensiones catastróficas de la citada serie y de la película Vengadores: Endgame.

Por su parte, la primera entrega de Spiderman estaría situada después de Civil War, mientras que la segunda sucede tras los sucesos de todas las producciones que hay hasta la fecha.

Mañana mismo, miércoles 18 de agosto, estará disponible el segundo episodio de ¿Qué pasaría si...?, el cual estará protagonizado por una versión de T'Challa (con la voz del fallecido Chadwick Boseman) que se pone en la piel de Star Lord.