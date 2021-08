Andrea Duro y Alejandro Galán, otra pareja sorpresa de este verano

Después de dos años de relación, Andrea Duro y el modelo Juan Betancourt ponían fin a su noviazgo el pasado abril después de haber estado desmintiendo crisis desde enero. Finalmente llegó la confirmación, aunque parece que poco le ha durado la soltería a la actriz.

Ella misma ha sido la encargada de confirmar su nueva ilusión a través de redes sociales donde ha publicado una fotografía junto a su nuevo chico: Alejandro Galán. Los aficionados al deporte, sobre todo al pádel, seguro que le han reconocido. Un deportista profesional que parece haber conquistado el corazón de la actriz y que tiene casi 180.000 seguidores en redes. Lejos de los 800.000 de su chica, pero tampoco un desconocido.

Están compartiendo sus vacaciones en Menorca. La primera imagen que compartió del deportista fue en Cala Escorxada. Se trataba de una polaroid en la que podíamos verle a él en bañador. Ella se había encargado de dibujar un corazón por encima y difundirla en sus stories.

Él también compartió la imagen junto a otras tantas del mismo momento y un mensaje que dejaba clara su complicidad: “Qué bonita eres y qué guerra me has dado. Nunca he caminado tanto para llegar a una cala".

Ya hay beso

De momento se mantienen discretos, aunque solo hace unos minutos, la actriz ha dado un paso más y ha publicado nuevas fotografías, entre ellas, una en la que aparece besando a Alejandro. De momento, un beso tímido en la cara, aunque ya dice mucho.

Lo curioso es que ella parece estar rehaciendo su vida junto a un jugador de pádel mientras que su ex, Betancourt, parece estar haciendo lo propio con una tenista, Paula Badosa. Parece que tenían gustos muy similares o que la vida está llena de casualidades.

Conectada

La actriz está recargando pilas de cara al estreno el próximo 10 de septiembre de Con quién viajas, una comedia dirigida por Hugo Martín Cuervo en el que Andrea comparte protagonismo con Pol Monen o Ana Polvorosa.

Y aunque esté en modo disfrutar de la vida no está desconectada y no pierde detalle de lo que está sucediendo en Afganistán y lo que supone para las mujeres de aquel lugar que van a perder todos sus derechos bajo el régimen talibán. No ha dudado en compartir imágenes en sus stories de lo que está sucediendo.