Isa Pantoja desvela el número de asignaturas que ha suspendido en su primer año de universidad

Isa Pantoja sorprendió a sus seguidores y seguidoras al matricularse en derecho. La hija pequeña de la tonadillera se convertía así en la primera Pantoja de la familia en llegar a la universidad. Lo hacía a mediados del 2020, empezando el nuevo curso llena de ilusión. Desde entonces la joven ha mostrado en sus redes sociales cómo estudia, enseñando sus apuntes y diciendo sus trucos para compaginar sus estudios con la crianza de su hijo Alberto. De hecho, continuó sus estudios desde La casa fuerte cuando participó hace un año.

Ahora, cuando ha terminado el segundo curso de derecho, Isa ha hablado sobre las notas que ha tenido este año en la universidad. Lo ha hecho en una entrevista exclusiva que ha dado para la revista Lecturas. Y, aunque no han sido tan malas, la joven reconoce que ha llorado mucho.

“Yo quería hacer Filología, pero mi madre me dijo que Derecho tenía más salidas para mí, como abogada o notaria”, dice Isa en la entrevista. La joven está totalmente volcada en la carrera, pasando mucho tiempo entre apuntes subrayados. Además, asegura que cada vez le gusta más lo que aprende. Pero, ¿cómo le ha ido el curso a Isa?

“Hay diez asignaturas y me han quedado dos”, dice la colaboradora de Telecinco. Eso sí, no tiene planeado que le queden para el curso que viene: “Las recuperaré en septiembre. No me siento bien, me hubiera gustado aprobarlas todas”.

La hija de la intérprete de Marinero de luces ha reconocido que se siente fatal por haber suspendido dos asignaturas, ya que está estudiando mucho y se considera muy competitiva: “Me da pereza, pero cuando me pongo me lo tomo muy en serio. Me pasé días llorando y sin hablar por haber suspendido dos”.

¿Sabe Isabel Pantoja sus notas?

En la entrevista que ha concedido para Lecturas, Isa Pantoja también ha hablado sobre si su madre conoce las notas que ha sacado en su primer año de universidad. “Es que ella está en su mundo… Claro que se sentirá orgullosa, lo que pasa es que a ella lo que le importa ahora son sus asuntos”. Eso sí, la joven asegura que en cuento termine la carrera le enseñará los resultados.