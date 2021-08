Britney Spears publica varias fotos en topless y explica a qué se debe el aumento de su pecho

Britney Spears está viviendo una nueva etapa. Desde que su padre decidiera abandonar la tutela que lleva ejerciendo sobre ella más de una década, parece que se siente más libre que nunca. Y eso la lleva a mostrarse en su modo más natural.

En las últimas horas ha publicado un carrete de fotografías en las que podemos verla haciendo topless. Hablamos de Instagram, así que, podemos asegurar que no muestra nada que pueda ser censurable, pero sí tiene mucho significado.

Y ante las dudas, ha dado explicaciones. “No chicos ... No me operaron las tetas en solo una semana ... ni estoy embarazada ... ¡¡¡Tengo tetas en estas fotos porque devoré comida 😋!!!!”, explicaba ya de entrada.

Su intención con estas imágenes va más allá de pasar un rato divertido, transmiten un mensaje claro que no ha dudado en explicar.

Reflexión sobre el desnudo

“Antes de mostrarte más fotos de mi cuerpo… quiero que entiendas lo que pienso sobre exponer mi piel!!!! En mi opinión, es bastante retorcida la respuesta inmediata de cuando una mujer tiene calor y quiere quitarse una capa ... no ... no estoy hablando en un club de striptease o una actuación ... solo en una escala práctica de estar en tu coche y darte cuenta de que estás usando una estúpida camisa de manga larga en el verano!!!! La reacción inmediata de cualquier mujer que hace esto después de quitarse una capa es MALDICIÓN, ME SIENTO MEJOR ... ¡¡¡por eso crees que te ves mejor!!!”, escribía junto a sus fotos.

Ella, como cantante que ha apostado por la sexualización de su imagen durante mucho tiempo, no ha dudado en reconocer que no siempre se ha sentido bien. “He tenido mil millones de shows en los que he hecho eso y para mi horror, uhhh ... a veces no me veía tan bien ... DEMASIADAS VECES y es vergonzoso, pero en mi imaginación ¡¡¡se sentía genial!!!!”, aseguraba.

“Quiero decir, no quiero que nadie vea el gran hoyuelo en mi trasero, pero siento que actuar me hizo demasiado consciente de mi cuerpo y eso no es atractivo ... de todos modos, apuesto a que te estás preguntando por qué expondría mi cuerpo AHORA”, continuaba en su reflexión sobre la desnudez.

Motivación personal

Tiene una motivación para mostrar su cuerpo al natural: “Es porque nací en este mundo desnuda y honestamente siento que el peso de la voluntad ha estado sobre mis hombros y me ha hecho verme a mí misma de esa manera. Quería verme a mí misma de una manera más ligera ... desnuda ... como nací y para mí, mirar hacia atrás y ver mis fotos cuando disparo, es una locura comprobar cómo psicológicamente, verme en mi forma más pura evidencia dolor ... heridas ... lágrimas ... y cargas pesadas y eso no es lo que soy”.

Parece que en esta nueva etapa ha encontrado una reafirmación de la seguridad en sí misma que le está sentando muy bien. “Soy una mujer … una bella ... mujer sensible que necesita mirarse en su forma más pura!!!”, admitía.

Y para el que esté pensando que mostrarse desnuda va a ser la nueva tónica en sus redes sociales, que se vaya olvidando. “No ... no voy a hacer fotos en topless por el resto de mi vida porque eso se volvería aburrido, pero seguro que ayuda cuando necesitas luz 🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️ !!!! ¡Y admito que los comentarios de FREE BRITNEY después de que me quité la camisa fueron, en realidad, jodidamente divertidos!”, confesaba.

Un movimiento que cada día ha ido cobrando más fuerza y que le ha ayudado a ir consiguiendo su ansiada libertad. “La campaña Free Britney comenzó con todas esas increíbles camisetas rosas Free Britney 👚 ¡¡¡Hace 3 años!!! El movimiento tiene un significado mucho más profundo de lo que puedas imaginar ... mis fans siempre han sido increíbles y los amo a todos 🌹🌹🌹 !!!! Psss esto fue filmado ayer domingo santo ✨ !!!!”, terminaba su discurso.