Britney Spears estará muy presente en el nuevo disco de The Weeknd

El nuevo álbum de estudio de The Weeknd está en camino y si hacemos caso a las últimas publicaciones de Abel Tesfaye en sus redes sociales no tendremos que esperar mucho para disfrutar de él.

El músico canadiense ha querido cerrar la etapa After hours para dar el pistoletazo de salida de forma inmediata a una nueva era musical en la que Britney Spears estará muy presente. Sí, lo habéis leído bien: la princesa del pop. Y no lo decimos nosotros sino que ha sido el propio intérprete el que ha reconocido su influencia en las nuevas canciones.

Y entre esas influencias para su nuevo álbum, que podría llevar por título The Dawn, se encuentran dos canciones de Britney: Toxic y Everytime. Las dos sonaron en el reciente programa semanal que el artista tiene en la plataforma Apple. Memento Mori se convirtió en tendencia en las últimas horas gracias no solo a los seguidores de The Weeknd sino también de los artistas que sonaban y que son influencia directa para su nuevo proyecto.

Nas, Swedish House Mafia, Kid Cudi, Kanye West Tyler, the Creator fueron algunos de los otros artistas que sonaron durante la selección de Abel Tesfaye y que han inspirado al músico.

Las otras influencias de su nuevo proyecto

Y aunque The Weeknd haya mostrado de esta forma tan original los movimientos musicales que le han llevado hasta la nueva era del amanecer que hemos conocido a través de su primer sencillo, Take my breath, lo cierto es que no han sido las únicas influencias reconocidas por él.

Hace ya unos meses comenzó a dejar pistas sobre su nuevo elepé y habló de otros movimientos sociales: "He estado más inspirado y creativo durante la pandemia de lo que normalmente estoy cuando salgo de gira. La pandemia, el movimiento Black Lives Matter y la tensión por las elecciones ha creado en mí un sentimiento de gratitud y cercanía por lo que tengo y por la gente que tengo cercana a mí"

Conociendo a The Weeknd y su prolífica manera de trabajar, estamos seguros de que ese concepto de disco inspirado por la pandemia y por el movimiento Black Lives Matter se ha traducido ya en grandes composiciones que millones de sus fans están esperando para poder disfrutarlas. ¡Qué ganas de conocer lo que ha creado para The Dawn!