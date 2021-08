The Weeknd tiene muchas cosas que celebrar y lo hace compartiendo su emotivo agradecimiento

Hace unos días The Weeknd publicaba Take my breath, un nuevo tema con el que marca una nueva era después de After Hours, un disco que le ha dado muchas alegrías y que le ha hecho merecedor de muchos premios y records.

Va a tener difícil superar su último trabajo. Blinding Lights lleva 88 semanas en la lista de los singles más vendidos en Estados Unidos y ha superado el record que ostentaban Imagine Dragons con Radioactive. Y tiene pinta de que seguirá sumando semanas porque la canción sigue muy presente en muchos hogares.

Pero no por tener el listón alto va a dejar de intentarlo. Ama la música y lo ha dejado claro en su última reflexión: “Siempre agradecido de poder experimentar con sonidos, probar cosas nuevas con mi voz y crear música con las personas que realmente amo y respeto”.

El viaje continúa

En ello sigue, en seguir experimentando y creando y en breve podremos ir comprobando el resultado de sus últimos esfuerzos creativos. Tiene intención de continuar un viaje que comenzó hace ya diez años.

“Durante la última década, cada canción ha sido un viaje y poder continuar este viaje ha sido una bendición. Es el único regalo que podría pedir. Lo haré mientras pueda respirar. Amo a mis fans y no estaría aquí sin ellos”, reconocía sobre lo que ha recibido en los últimos años.

Es consciente de todos sus logros, aunque las cifras de ventas no son las únicas que le proporcionan alegría. “Gran día para Blinding Lights. Varias canciones en el top 20. El jueves se cumplen 10. César cumplió 4 y se acerca el puto amanecer. VAMOS”, escribía haciendo referencia a otras cosas importantes para él, además de sus diez años de carrera que está a punto de celebrar, como su perro o su conexión con la naturaleza.

¿Qué más se puede pedir? Seguro que mucho, pero de momento, él se muestra agradecido con lo que ha conseguido hasta ahora. Toca esperar para conocer lo que nos tiene preparado.