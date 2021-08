Paz Padilla e Íñigo Onieva, el novio de Tamara Falcó, tienen perfil en la misma exclusiva app de citas

Miguel Frigenti llegó al último programa de Sálvame con una información que desvelar. Avisaba que había descubierto a un famoso con pareja que hacía uso de una app de citas vip. Una aplicación a la que tan solo entran el 8% de las personas que solicitan registrarse. Y es que hay que cumplir varios requisitos.

Para empezar, necesitas la invitación de alguien para entrar, alguien tiene que recomendarte y hay que pagar una cuota mensual. Según Marta López, todos los que ingresan en esta aplicación tienen que cobrar al menos 250.000 euros anuales.

“El famoso, muy famoso al que he pillado en esta aplicación, a espaldas de su querida novia no es otro que Íñigo Onieva, la pareja de Tamara Falcó. Llueve sobre mojado”, desvelaba finalmente el colaborador haciendo referencia a las informaciones que han salido sobre las fiestas que organiza el hermano de la actriz Alejandra Onieva y sus supuestas infidelidades.

“Lo tiene activo, pero como no se pueden hacer capturas de pantalla, hemos tenido que grabar desde otro dispositivo el perfil. En el perfil hay opciones, se puede poner si tienes o no pareja, no pone que tiene pareja. En ninguna de las fotos aparece con Tamara, todas las fotos que cuelga aparece solo o con amigos”, explicaba sobre lo que ha descubierto.

Alguno de sus compañeros le disculpaba alegando que tal vez la mantenía abierta por lo mucho que cuesta entrar pero que podía tenerla parada. “Hay fotos que él comparte en Instagram durante su relación con Tamara Falcó. No son fotos anteriores a que él empezara con Tamara. Son fotos de antes y durante, hace uso de la red social. No sé cómo le sentará esto a Tamara. Yo siempre he pensado que Tamara no quiere ver lo evidente”, expresaba Frigenti.

Paz Padilla también está

Esta información nos ha servido para saber que Paz Padilla es otra de las famosas que está dentro. “¡Yo la tengo!”, aseguraba. Kiko Hernández la avisaba que podrían echarla por la falta de discreción. Algo que le importaba bastante poco porque asegura que no ha quedado con nadie porque es “muy cortona”.

“La culpa la tienen mi hija y mi yerno, que me dijeron ‘tienes que conocer gente’ y él, que es muy cool, dice ‘vamos a solicitarlo que conozco a no sé quién’”, explicaba la presentadora para justificar por qué se había creado un perfil.