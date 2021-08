El último look de Pilar Rubio en pijama y con chanclas con calcetines no ha gustado a todo el mundo

Todo lo que hace Pilar Rubio se analiza con lupa y eso conlleva siempre un aluvión de opiniones que no siempre son favorables. La influencer ha recibido críticas por uno de sus últimos estilismos caseros. Nos daba los buenos días en pijama y parece que no a todo el mundo le ha gustado.

Y es que no es un pijama cualquiera sino uno del PSG, el equipo que ha fichado a su marido, Sergio Ramos, tras su salida del Real Madrid. Y claro, ese cambio de colores no ha convencido a los que todavía no han terminado de asimilar que el futbolista ya no vaya a vestir de blanco esta temporada.

No le perdonan que nunca se pusiera un pijama del Madrid y, sin embargo, haya tardado tan poco en ponerse una del equipo francés. Aunque muchos han alabado su estilismo, otros tanto le han puesto de vuelta y media.

Pijama del psg? Enserio ?🤭🤣🤣🤣

Duele el alma al veros con estos colores! Pero sabemos que en el pecho tenéis la sangre de los blancos ❤️

No te ponias el pijama del Madrid

Madre mia!!!esto es necesario no la he visto nunca con la camiseta del Madrid mercenarios los dos todo por dinero no vale

Esta gente es de quién les paga ni más ni menos no sienten ningún color

El modelito te sobra. No te vi nunca tal indumentaria con el escudo del Madrid.

Ese pijama noooooo 🙌😢

Mala combinación

Pero los colores no han sido el único problema que han encontrado en esta elección. “Perdona? Chanclas con calcetines?? Ya pierdes todo el glamour!! Jajajja”, comentaba una usuaria que no acaba de entender esa combinación.

Lo cierto es que hubo años en los que mezclar calcetines blancos con chanclas se veía como algo de extranjeros que provocaba bastantes risas. Ahora, parece que como algunos famosos como Katie Holmes o Justin Bieber lo hacen, es tendencia y mola. Claro que no todos acaban de pasar por el aro.