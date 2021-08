Britney Spears se parte de risa con uno de los vídeos más divertidos de Camila Cabello y Shawn Mendes

¿Quién dijo que entre las artistas femeninas no había más que rivalidad? Puede que hace un tiempo fuera así, pero ahora se apoyan las unas a las otras y esa sororidad empieza a ser algo habitual en la industria y está empoderándolas a todas ellas.

Britney Spears no ha tenido reparos en confesar que le encanta el sentido del humor de Camila Cabello. Y lo ha hecho compartiendo uno de los vídeos de la cantante con su chico, Shawn Mendes. Uno de esos vídeos en los que nos recuerda que, además de cantante, es actriz.

En el vídeo podemos ver cómo Camila se despide del canadiense y una vez él sale de la habitación ella se tira un pedo. Sí, muy escatológico, pero ya sabemos las risas que provocan estas cosas. Camila lo ha conseguido porque Britney ha reconocido que “me reí tanto que casi me orino encima 😂👍🏼💨 !!!!”.

Y parece que ese sentido del humor en pareja se contagia y el chico de Britney, Sam Asghari le ha lanzado una pregunta: “¿Esto es lo que harás cuando me vaya? 😂”. No nos cuesta imaginar a Britney haciendo algo parecido ahora que se siente más libre que nunca. Puede que, incluso, no esperara ni a que saliera de la habitación.

Está claro que Camila Cabello no tiene prejuicios a la hora de reírse de sí misma y aunque no es muy amiga de hablar de Shawn Mendes, no tiene reparos en compartir esta serie de vídeos con él que nos demuestran lo estable que es su relación. Y es que tiene claro que no hay nada como tomarse la vida con sentido del humor y eso se refleja en su música.

Apostando por la alegría

Lo hemos podido observar en sus palabras sobre su nuevo lanzamiento: “Este álbum estuvo inspirado por la intención de priorizar las amistades, las relaciones y la alegría colectiva por todo en esta fase de la vida”.

Y Britney parece que comparte esa alegría y no ha dudado en compartir el vídeo de Camila, algo que han aplaudido sus seguidores. “Me encanta que Britney ahora sea admi de su propia página de memes”, señalaba una de sus seguidoras que está encantada con esta forma de tomarse la vida que ha adoptado la cantante.

Pues nada, a seguir riendo. ¿Te ha pasado lo mismo que a Britney viendo el vídeo de Camila y Shawn?