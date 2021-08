Mientras Rosa Benito y Amador Mohedano discuten por televisión, su hija se baña desnuda en la piscina

En estos últimos días Rosa Benito y Amador Mohedano han llenado tiempo en televisión con su culebrón familiar. Él no ha tenido reparos en confesar que sigue enamorado de la que fue su mujer a la que echa mucho de menos.

Ella contestaba enfadada que no quiere volver con él. Le tiene bloqueado en el teléfono y no tiene intención de volver a tener contacto con él. Es un culebrón que lleva años dando que hablar y sobre el que todavía no está escrito el final, o eso parece.

Y mientras ellos se dedican a airear sus desavenencias en televisión, su hija, Rosario Mohedano, disfruta de sus vacaciones con el resto de su familia. La hemos visto en reuniones multitudinarias con los suyos, la hemos visto en la cocina y la hemos visto muy activa en redes, sobre todo en TikTok.

Nudismo en la piscina

Pero lo que ha llamado especialmente la atención es la forma que ha encontrado para enfrentarse a las altas temperaturas. En sus stories colgaba un vídeo en el que podíamos verla completamente desnuda, metida en la piscina. La vemos de espaldas mientras mueve las caderas al ritmo de Is this love, de Bob Marley, todo un clásico del reggae que nos lleva a verano.

El vídeo se borrará en unas horas, pero para que quede constancia y recuerdo, en su muro también ha colgado otro vídeo en el que la vemos darse un chapuzón en esa misma piscina e igualmente desnuda.

Muchos de sus seguidores han expresado en los comentarios la envidia que les ha dado la piscina, pero, sobre todo, el cuerpazo que luce la cantante.

Los que no han compartido ninguna palabra son sus padres, aunque puede que hayan cogido el teléfono para decirle en persona lo que les parecen este tipo de vídeos.

Sin duda, está feliz, liberada de prejuicios, inseguridades, complejos y miedos. Y eso le ha generado un aluvión de aplausos. Está claro que ha decidido mantenerse al margen de la disputa de sus padres y ha optado para aprovechar lo que queda de vacaciones.