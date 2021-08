Inesperada reacción de Antonio Canales tras enterarse en directo de que se quedaba sin silla en ‘Sálvame’

"La persona que no va a continuar trabajando en Sálvame porque la dirección considera que no ha cumplido las expectativas que se depositaron en él es Antonio Canales". Con estas palabras, Carlota Corredera, desvelaba el nombre del colaborador que perdía su silla de Sálvame.

El bailaor fue contratado tras su paso por Supervivientes y lo cierto es que se esperaba mucho de él, pero, por lo visto, no ha cumplido las expectativas que se habían depositado en él. El programa aseguraba que de los 82 días de contrato que tenía Canales sólo había acudido a trabajar 13 de ellos y en las cinco horas que dura el programa, la media de su intervención era de 4 minutos. Con estos datos, no se plantearon una renovación.

Canales se mostró calmado en todo momento, pero en el cara a cara con Carlota, se mostró muy crítico con el programa. “He aprendido en el programa a hacer todo lo que no hay que hacer. No hay que hablar a tontas y a locas, hacer un programa aburrido como estáis haciendo últimamente, hay que reinventarse y saber escuchar a la audiencia y no coger un tema y agotar a la audiencia", decía como si nada.

Recurre a las malas audiencias del programa

Unas palabras que Carlota se tomó como un ataque a todo el equipo profesional que trabaja en Sálvame. Pero el bailaor tenía ganas de desahogarse. "Tenéis que darle al público más alegría y no mirarse tanto el ombligo, porque la audiencia manda. Si empieza a bajar la audiencia, algo no estáis haciendo bien, no seré yo el culpable que llevo tan poco", compartía.

De esta manera, el bailaor ponía sobre la mesa el problema de audiencias que está teniendo el programa tras sus 12 años en antena. No se cortó un pelo. "Estamos en el peor verano de la historia de Sálvame... No canséis a la audiencia, porque Sálvame se va a pique. Tenéis que reinventarse, solo tenéis que mirar las audiencias", confesaba.

En el corte de publicidad habló con Kiko Hernández, una entrevista que podremos escuchar en el programa de este jueves. El bailaor, lejos de terminar el programa en plató, decidió marcharse y no aguantar hasta el final. Así que, esas palabras en publicidad cobran especial relevancia y no auguran nada bonito.

¡MUY FUERTE! 💥Antonio Canales abandona el plató de Sálvame y mañana conoceremos todo lo que ha dicho en publicidad. ¡¡Van a alucinar!! #yoveosálvame — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 18, 2021

Esta tarde se va a liar en el programa.