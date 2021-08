Yurena explica por qué se cambió el nombre de Tamara en ‘Ven a cenar conmigo’: “Lo regalé”

El último programa de Ven a cenar conmigo tuvo como protagonista a Yurena. El famoso rostro televisivo se convirtió en la anfitriona de la noche, recibiendo a Terelu, Gianmarco Onestini y Sofía Suescún como invitados. Ahora, que cada vez está más cerca la final del programa, los espectadores y espectadoras fueron testigos de uno de los menús más surrealistas que se recuerda.

Desde una ensaladilla rusa llena de aceitunas negras bautizada como “La duna negra” hasta los “yurespárragos”, pasando por un postre a base de Margaritas. Vamos, una auténtica fantasía. Además, durante el encuentro no faltaron las anécdotas de la artista de No cambié, no cambié.

La cantante recordó aquellos años en los que se fue de gira a China y se codeaba con grandes estrellas. Además, la artista recordó por qué a principios de los 2000’s tuvo que cambiar su nombre artístico por culpa de Tamara, la cantante de boleros.

La verdadera razón por la que Yurena se cambió el nombre

Aunque en el DNI de Yurena ponga María del Mar, durante toda si vida ha tenido distintos nombres artísticos. De hecho, en los noventa, la artista empezó a ser conocida bajo el nombre de Tamara.

“A ver Yurena, nosotros que somos más jóvenes, no teníamos mucha idea de tus cantos. No sabíamos que te llamabas Tamara”, le ha dicho Sofía Suescún en mitad de la cena. Ha sido entonces cuando la artista ha empezado a narrar qué pasó con ese nombre:

“Yo empecé en los años noventa y como nombre artístico me puse Tamara. Porque lleva mi verdadero nombre en medio: ‘Mar’. En el año 2001, la chica que canta boleros me demanda. Me encuentro con una demanda cuando el nombre está registrado y es mío. Yo decidí renunciar al nombre que era mío por registro y por antigüedad. Por lo tanto se lo regalé”.

Además, Yurena ha querido dejar claro que aquella etapa de su vida terminó cuando se cambió el nombre. Y es que la artista se marcó un “the old Taylor is dead” mucho antes de que la artista estadounidense lo hiciese: “Tamara murió porque yo, Yurena, decidí que muriese y artísticamente enterrarla”.

Antes de cambiarse el nombre a Yurena, la cantante pasó a llamarse Ambar: “Fue una transición. De hecho, bajo ese nombre no hay ningún disco ni single editado. A partir de ahí, nace para siempre Yurena”.

Sin duda, Yurena ha explicado su versión de los hechos de la manera más clara. ¿Se arrepentirá de haberle “regalado” el nombre de Tamara a la otra artista?