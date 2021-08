¿Quién es Don Toliver, el rapero que lanzará nueva canción con Justin Bieber y Skrillex?

Justin Bieber está que no para. Tras la publicación de su último disco Justice, que nos ha dejado varios temazos de número 1 como Hold on o la viral Peaches y su más reciente alianza con The Kid Laroi, el canadiense ya ha revelado quiénes serán sus próximos invitados en un lanzamiento que es ya inminente.

Si Bieber venía de experimentar con los ritmos más puramente R&B en su anterior trabajo de estudio Changes para después volver al sonido pop, parece que vamos a volver a escucharle en un registro más urbano. Aunque eso sí, de la mano de un DJ que últimamente se ha apuntado a la tendencia latina que domina en buena parte del planeta.

Hablamos de Skrillex, el productor de la melena oscura que sigue triunfando a ambos lados del Atlántico con In da Getto, su sublime producción junto a J Balvin. Después de ella llegó una nueva colaboración con otro artista urbano, Jhay Cortez, y es ahora cuando vuelve a Norteamérica para encontrarse con Justin y otro de los cantantes más punteros por allí: el rapero Don Toliver.

Un cantante de éxito en Estados Unidos

El artista llamado realmente Caleb Zackery Toliver nació en el año 1994 en Texas y se dedica profesionalmente a la música desde 2018. Ya desde entonces apuntaba maneras a juzgar por una de sus primeras colaboraciones, con el mismísimo Travis Scott en un tema llamado Can't say. Además, su amistad con ese otro rapero es tan grande que Toliver llegó a formar parte de JackBoys, uno de los proyectos musicales liderados por Scott.

Sin embargo, la verdadera popularidad le llegó gracias a TikTok. Canciones de su repertorio como After Party o No idea se hicieron rápidamente virales tras ser publicadas dentro de un disco de estudio titulado Heaven or Hell, algo que le convirtió en uno de los artistas urbanos más solicitados en todo Estados Unidos. Además, actuará junto a The Weeknd en su After Hours Tour programado para 2022 por todo Norteamérica.

Tiktokers de gran éxito como Charli D'Amelio no se han podido resistir a bailar las canciones de Don Toliver, y ahora el rapero llega dispuesto a revolucionar el panorama musical aún más si cabe con esta nueva alianza junto a Skrillex y Justin Bieber que llevará por nombre Don't go, y cuyo lanzamiento solo es cuestión de horas. ¡Qué ganas de escucharlo!