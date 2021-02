Gonzalo Montoya de 'La isla de las tentaciones' desvela sufrir un trastorno que le impide ser feliz

Gonzalo Montoya, ex concursante de La isla de las tentaciones y de Gran Hermano, ha hecho una de las revelaciones más personales que jamás haya realizado a través de las redes sociales. Con el permiso de, por supuesto, aquellas en las que lamentaba la ruptura con Susana Molina poco después de que finalizase la primera edición del reality, presentado entonces por Mónica Naranjo.

El sevillano ha querido dar visibilidad a un trastorno que padece y que, tal y como él mismo ha explicado, no le permite ser feliz del todo. Se trata de TDAH o Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, una patología para la cual ha asegurado tener que acudir frecuentemente a recibir ayuda especializada.

“Hace un año y medio yo andaba un poco ‘tarumba”, comenzaba a explicar Gonzalo Montoya haciendo referencia aproximadamente a las fechas en las que aconteció todo lo relacionado con su paso por La isla de las tentaciones que tantos quebraderos de cabeza le ha dado. “Yo padezco un síndrome que se llama TDAH, cuyo mayor problema es la hiperactividad", desvelaba.

Sin dudarlo ni un segundo y ante sus más de 400.000 seguidores en redes, Gonzalo Montoya ha explicado cómo siente en su propia piel los efectos del TDAH: “Soy un pensador compulsivo, no todos los pensamientos que tengo son positivos, a veces son negativos y me afectan a mi vida diaria, a mi felicidad y a la de mi entorno. Le he ido dando solución y cada vez voy siendo un poco más feliz”, aclaraba el influencer lanzando un rayo de esperanza a todo aquel que pueda sentirse identificado con su situación. “Normalizar esto era lo que quería, si tenéis este tipo de problemas u otros”, concluía el andaluz.

Una forma con la que también ha respondido sutilmente a todos aquellos que se preguntaban el motivo por el que últimamente estaba acompañando sus publicaciones en Instagram con frases no muy positivas, como la última en la que escribía: “Todos los que conoces, siempre te preguntan si tienes una carrera, tienes pareja o un trabajo estable como si la vida fuera una lista de la compra. Pero nunca nadie te pregunta si eres feliz- Heath Ledger.”

¿Qué es el TDAH?

El Trastorno por déficit de atención e hiperactividad o TDAH es un trastorno de carácter neurobiológico originado en la infancia que suele ser más frecuente en niños pero que, en muchas ocasiones, se continúa padeciendo en la edad adulta.

Famosos que padecen TDAH

Han sido muchas las personalidades de campos muy diferentes que han afirmado padecer TDAH y la mayoría de ellos han sabido superar algunas de sus barreras y han logrado canalizar todo su nivel de energía hacia las características más positivas de esta condición.