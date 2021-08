‘Sálvame’ emite las palabras de Antonio Canales en publicidad el día de su despido

Antonio Canales tuvo que vivir en directo su despido de Sálvame. Se mostró calmado, aunque arremetió contra el programa aludiendo a sus bajas audiencias y a la falta de un cambio para que la gente no acabar por darle la espalda de manera definitiva.

Tras su charla con Carlota Corredera en la que no se calló nada, o casi nada, cortaron para ir a publicidad y ahí siguió hablando y le grabaron. “Me he mantenido firme, quizás otra persona que no tiene la frialdad que yo tengo, se pone a llorar como un niño. Tampoco quiero que hagan fuego del árbol caído. Pero es lo que le he dicho seriamente al programa y a vosotros que sois los conductores y los jefes del directo, yo creo que la hace falta un cambio al programa y no se trata de los colaboradores, se trata de las formas”, insistía ante sus compañeros en un corrillo improvisado.

Laura Fa le echaba en cara que les había dejado en mal lugar y que se había interpretado que estaban haciendo mal su trabajo. “No he hablado de vosotros, he hablado de los que organizan, de los que dirigen en plató”, aclaraba el bailaor.

Canales reconocía que no había sido un buen trago. “Una tarde muy difícil y había que encajarlo bien y la verdad es que, hombre, tengo pena de que la resolución haya sido así, de que no se haya hecho en privado y como yo merezco. Yo creo que no la he liado, creo que he hablado con mucha claridad”, aseguraba.

Reconociendo errores

Habló tal vez sin ser consciente de que le estaban grabando y reconoció que, en el fondo, le daba pena tener que abandonar tan pronto y reconoció sus errores: “Prefiero veros y aprender de la gente que me gusta. Yo he intentado observaros mucho a vosotros, veo cómo tenéis que intervenir para pararnos a todos que somos como una jauría, porque me gusta mucho y me gustaría mucho, algún día, tener un espacio, poder conocer la televisión como la conocéis vosotros. Aunque sea muy buen artista, como tú has dicho, el mejor en el baile o lo que sea, pero en esto no soy ducho en la materia. Entonces me he quedado con las ganas de poder estar un poco más de tiempo para seguir aprendiendo. Esa pena sí me la llevo. Quizás me he acomodado y he pensado que iba a estar para siempre”.

Pero nunca pierde el sentido del espectáculo e incluso planeó una fuga en toda regla. “Yo ahora me hago el desmayado. Yo ahora soy capaz de decir: ‘me estoy, ahora me estoy…’. Ya antes me ha dado un paracetamol, eso ahora lo puedo hacer que para eso soy actor… ‘Es que no me encuentro bien, me ha dolido mucho’. Yo monto el escándalo y me desmayo y todo en el plató y me voy a casa con el chófer antes. Me ha dicho mi manager: ‘No se te ocurra que no te pagan el día’”, les contaba a sus compañeros.

Finalmente, no se desmayó en directo, más que nada porque después de publicidad decidió no volver a entrar.

Analizando a los colaboradores

Kiko Hernández quiso sonsacarle y les preguntó por los que han sido sus compañeros en el programa. “Frigenti no me ha gustado mucho su forma de actuar. Laura, dentro de mis respetos, es una persona que le sale esa parte catalana que me duele muchas veces. Hay gente con más cariño. Tú me has tratado con mucho cariño, y la Paz, y Jorge Javier, y Chelo, y Gemma, y María Patiño. Me llevo muy buen recuerdo. Solo son dos o tres personas que yo sé que jamás podrían ser amigos, ni podría comer en una mesa, ni podría hablar porque es alguien que no me llegan”, admitió.

Horas después se filtraba que iba a ser colaborador de El programa de Ana Rosa, pero parece que no es una noticia cierta. Tendremos que esperar para ver dónde vemos de vuelta al colaborador.