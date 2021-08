El hijo de Concha Velasco matiza las palabras de su madre sobre su supuesta ruina económica

La habitación de María es la obra de teatro que mantiene a Concha Velasco sobre el escenario. En la presentación de su pase en Bilbao, la actriz habló de lo difícil que ha sido la pandemia y los problemas económicos que se han derivado de esta situación.

“He vivido muy mal la pandemia; soy una persona que está acostumbrada a besar y abrazar a la gente y a dormir con mi nieto, y la soledad la he llevado mal", empezaba diciendo sobre cómo ha vivido estos difíciles momentos.

Tampoco dejaba de hablar de su situación económica. "No me importa decirlo, he tenido que vender todo lo que tenía en mi casa porque cuando no se cobra, hay que hacerlo", confesaba. Y no se quedaba ahí, sino que daba detalles. "Hace unos días le dije a mi hijo: 'Hay una cubertería allí, véndela'. Y le dieron 50 euros para que pudiera ir a la farmacia", añadía con todo el dramatismo que supones unas declaraciones de este carácter.

No es la primera vez que habla de problemas económicos. Siempre ha reconocido que cuando estaba casada con Paco, se gastó grandes cantidades en producciones que luego no resultaron rentables. Le dejaron muchas deudas y aunque nunca ha dejado de trabajar, ha pasado ciertos apuros. Y no se considera una despilfarradora, por lo que cuesta creer que haya llegado a una situación tan límite.

Su hijo matiza sus palabras

Aunque su hijo, Manuel Martínez Velasco, ha querido matizar las palabras de su madre y explicar cuál es realmente la situación. Ha confirmado a El español que la pandemia ha resultado complicada para todo el sector de la cultura pero que, “afortunadamente ella no tiene mayor problema económico, esa es su habitual forma de hablar, que puede malinterpretarse porque, por norma general, no son así las cosas como las cuenta”.

"Tiene un estupendo contrato con La habitación de María, más puntuales apariciones en televisión", añadía su hijo intentando restar importancia a las palabras de su madre.

"Sus únicos problemas son los lógicos achaques propios de la edad. Pero su vida es su profesión: es la mejor actriz española, un verdadero animal escénico, y, como tantos otros grandes de su generación, en casa no se ve: quiere seguir entregándose a su público, que le devuelve su cariño y valora su dedicación, y así será mientras ella quiera y su salud se lo permita", terminaba diciendo.